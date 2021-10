NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (11.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Zumindest aus Trader-Sicht lohne sich ein Blick auf BAIDU. Am Freitag habe die Aktie auch noch mal zulegen können, nachdem sie knapp unterhalb von 150 USD quasi den Boden gefunden habe. Es sehe danach aus, als würde es weiter nach oben gehen. Wenn die BAIDU-Aktie den Widerstand im Bereich von 165 USD überwindet, dann hat sie durchaus Luft bis in den Bereich von 180 USD, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.10.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:144,40 EUR +3,14% (11.10.2021, 14:36)