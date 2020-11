Mutige Anleger wagen eine Long-Spekulation, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2020)



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

116,20 EUR +1,04% (02.11.2020, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

135,11 USD +1,55% (02.11.2020, 16:49)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Alibaba und Tencent würden 2020 zu den Lieblingen der Anleger gehören, die BAIDU-Aktie habe dagegen das Jahr über ein Mauerblümchen-Dasein gefristet. Doch die Stimmung scheine langsam zugunsten des chinesischen Suchmaschinenriesen zu kippen. Das habe auch mit den zuletzt positiven Nachrichten zu tun - und einem heißen Gerücht.Habe man die vergangenen 16 Monate bei BAIDU zusammenfassen und daraus etwas Positives konstruieren wollen, ließe sich festhalten: Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie einen Boden bei rund 80-Dollar-Marke eingezogen.Das sei es dann auch gewesen.In einem Jahr, in dem viele Aktien aus dem Techsektor aufgrund Corona stark performt hätten, sei BAIDU eine Enttäuschung. Das Plus seit dem Jahreswechsel betrage rund 7 Prozent. Im Kerngeschäft mit der Suche seien die Wachstumsraten rückläufig, zudem würden junge, freche Rivalen wie TikTok Marktanteile aus dem Oldie beißen.Seit einigen Tagen falle BAIDU aber durch eine gewisse Stärke auf. Offenbar würden die Anleger der Aktie jetzt wieder mehr zutrauen. Woher komme der Stimmungsumschwung? Wie chinesische Medien berichten würden, schiele BAIDU auf das China-Geschäft von JoYY. Das Unternehmen sei stark bei Live-und Short-Videos (450 Millionen DAU) und wolle sich mit seinem Zukauf Bigo auf die internationalen Märkte fokussieren.BAIDU sei angeblich bereit, für die rund 40-45 Millionen Kunden von JoYY mehr als drei Milliarden Dollar hinzulegen - viel Geld, zugegeben, doch BAIDU könnte YY (in der Plattform seien JoYYs China-Aktivitäten gebündelt) nutzen, um sich gegen Tencents QQ und TikTok zur Wehr zu setzen und die Werbe-Umsätze im Kerngeschäft anzukurbeln.BAIDU sehe charttechnisch vielversprechend aus und auch der Newsflow verbessere sich zunehmend. Gelinge dem Titel der Sprung über die 137-Dollar-Marke, sei ein schneller Angriff auf 150 Dollar machbar. Klappe auch dieses Break, wäre der Weg frei bis wenigstens 175 Dollar.