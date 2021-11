Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,20 EUR +0,66% (17.11.2021, 14:23)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

171,27 USD +1,54% (16.11.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Der chinesische Suchmaschinenbetreiber habe am Mittwoch seine Q3-Zahlen vorgelegt und die Umsatzerwartungen der Analysten leicht übertroffen. Unter dem Strich habe BAIDU allerdings Milliardenverluste gemeldet. Die Anleger könnten dies aber verzeihen. Schuld am Milliardenverlust seien "nur" Wertanpassungen bei einigen langfristigen Investments gewesen.Die Wachstumssorgen im Kerngeschäft mit Online-Werbung würden dank eines starken Quartals der Cloud-Sparte weiter in den Hintergrund treten. Für die BAIDU-Aktie reiche dies in Verbindung mit leicht besser als erwarteten Umsätzen aus, um ihren Erholungstrend fortzusetzen. Vorbörslich notiere die BAIDU-Aktie rund 1,4% im Plus."Der Aktionär" bleibe dabei: Ein solides Werbegeschäft liefere das nötige Kleingeld für die Investition in die KI-Zukunft und schaffe damit für Aktionäre ein spannendes Langfristpotenzial. Beim autonomen Auto oder dem smarten Assistenten sei BAIDU dank seiner KI-Technologie der Vorreiter in China. Eine Position, die es für ein 22er-KGV von 17 günstig zu kaufen gebe. Nach Q3-Zahlen gelte: Weiter akkumulieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Börsenplätze BAIDU-Aktie: