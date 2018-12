Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,02 Euro +0,34% (18.12.2018, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,12 EUR +2,78% (18.12.2018, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

172,92 USD +1,80% (18.12.2018, 15:30)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (18.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellv. Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Im Sommer hätten Gerüchte über ein Geheimprojekt bei Google Investoren bei BAIDU aufgeschreckt. Mit Dragonfly, so habe es geheißen, plane der US-Suchmaschinenriese die Rückkehr nach China - mit dem Segen der Regierung in Peking. Jetzt habe Google offenbar seine Pläne begraben. Doch was heiße das für die BAIDU-Aktie.Wie die "South China Morning Post" am Dienstag schreibe, schmeiße die Alphabet-Tochter Google bei Dragonfly endgültig das Handtuch. Im Klartext: Eine Rückkehr nach Festland-China werde es für die Amerikaner nicht mehr geben.Den mit der Entwicklung betrauten Ingenieuren sei ab sofort die Nutzung eines internen Analysetools untersagt, mit denen die Suchgewohnheiten der Chinesen ausgewertet worden seien, schreibe die zum Alibaba-Konzern gehörende SCMP. Ein Teil der Belegschaft habe das Projekt bereits verlassen und werde an anderen Stellen eingesetzt.Mit Dragonfly habe Google eine regierungskonforme Suchmaschine für China schaffen wollen. Das Projekt habe lange als top secret und - nach seinem Bekanntwerden - als höchst umstritten gegolten, auch innerhalb der Firma. Viele Google-Mitarbeiter hätten gegen die mit Dragonfly einhergehende Zensur protestiert.Seit dem Rückzug von Google aus dem chinesischen Markt habe BAIDU den Marktanteil auf 70,2% gesteigert. Eine Rückkehr der Amerikaner hätte zu einem härteren Wettbewerb und - für BAIDU - zu geringeren Marktanteilen und damit weniger Profit geführt.Die BAIDU-Aktie sei am Montag unter die Marke von 170 USD gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2017. Die Angst vor dem Handelskrieg belaste China-Tech seit Monaten. Bei BAIDU sei aber auch die Sorge vor massiver Konkurrenz in der chinesischen Suche hinzugekommen.Fundamental betrachtet sei der Titel günstig bewertet. Bei einem für 2019 erwarteten Gewinn von 10 USD/Aktie errechne sich ein KGV von 17. Historisch betrachtet sei er überwiegend mit Multiples von 25 bis 30 gehandelt worden.Anleger mit langem Atem sollten sich ein paar BAIDU-Aktien ins Depot legen und liegen lassen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2018)