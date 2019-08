Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

95,88 EUR +1,15% (30.08.2019, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

104,83 USD +1,20% (29.08.2019, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (30.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.BAIDU sei einst die Nummer Eins unter den chinesischen Internet-Konzernen gewesen. Doch die Aktie falle und falle. Mittlerweile sei der Suchmaschinen-Riese nicht einmal mehr unter den Top 5 der wertvollsten chinesischen Internet-Konzerne vertreten.Es müsse aber festgehalten werden, dass das Suchmaschinengeschäft noch immer eine hervorragende "cash cow" für BAIDU sei. Zudem sei BAIDU breit in andere Tech-Konzerne investiert und habe genügend Mittel für weitere Investitionen.Besonders attraktiv scheint BAIDU dennoch aktuell nicht. Zum einen sei unklar wie sich die neuen Initiativen im Bereich KI entwickeln würden. Zum anderen gebe es Wachstumsaktien wie Alphabet, die ebenso günstig bewertet seien. Wieso also das China-Risiko in Kauf nehmen. "Der Aktionär" Anlegern vorerst Abstand zu halten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze BAIDU-Aktie: