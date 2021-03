NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

204,70 USD -1,87% (29.03.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAIDU sei einer der Werte, die es ordentlich erwischt habe, weil das Family Office, das offensichtlich dahinter gestanden habe, also für das der Hedgefonds Gelder verwaltet habe, und das in einem fire-sale habe aufgelöst werden müssen, doch sehr stark bei BAIDU investiert gewesen sei. Dann werde die Situation nach und nach klarer und man sehe, warum die BAIDU-Aktie derartig eins auf die Zwölf bekommen habe, obwohl sich fundamental nichts geändert habe. Es gebe zwar Sorgen, dass China auf den Datenschatz von BAIDU zugreifen könnte. Das würde es aber nicht rechtfertigen, dass sich die Aktie in kürzester Zeit um 40% nach unten bewege. Die BAIDU-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau ganz interessant, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:176,80 EUR +1,73% (30.03.2021, 12:17)