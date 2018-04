Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

2,27 Euro -2,37% (25.04.2018, 12:50)



TSE-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

USD 3,65 +1,67% (24.04.2018)



ISIN B2Gold-Aktie:

CA11777Q2099



WKN B2Gold-Aktie:

A0M889



Ticker-Symbol B2Gold-Aktie Deutschland:

5BG



TSSE-Ticker-Symbol B2Gold-Aktie:

BTG



Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

(25.04.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse der Analystin Tara Hassan von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert Analystin Tara Hassan von Raymond James in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) in einer Neueinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Goldminen-Branchenstudie mit dem Bezug zu Westafrika sprechen die Analysten davon, dass im Verlauf des letzten Jahrzehnts der Bereich als Minenregion an Attraktivität gewonnen hat.B2Gold Corp. verdiene wegen der langen Betriebsdauer der Minen, der Pipeline an Entwicklungsprojekten mit hohem Potenzial und dem erfahrenen Management im Vergleich zur Peer Group eine Premiumbewertung, so die Einschätzung der Analystin Tara Hassan.Die Aktienanalysten von Raymond James nehmen in ihrer B2Gold-Aktienanalyse die Coverage mit einem "outperform"-Rating sowie mit einem Kursziel von 5,00 CAD wieder auf.Börsenplätze B2Gold-Aktie:Berlin-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,32 Euro +1,31% (25.04.2018, 08:05)