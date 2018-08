Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

2,13 Euro +0,00% (09.08.2018, 16:24)



TSE-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

CAD 3,23 +0,62% (09.08.2018, 16:26)



ISIN B2Gold-Aktie:

CA11777Q2099



WKN B2Gold-Aktie:

A0M889



Ticker-Symbol B2Gold-Aktie Deutschland:

5BG



TSE-Ticker-Symbol B2Gold-Aktie:

BTO



Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

(09.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital:Analyst Craig Stanley vom Investmenthaus Eight Capital empfiehlt laut einer Aktienanalyse Anlegern die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) nach wie vor zu kaufen.B2Gold Corp. habe erneut einen starken Quartalsbericht vorgelegt. Über Fekola scheine weiterhin die Sonne. Die Mine entwickle sich weiterhin außergewöhnlich gut. B2Gold bleibe auf einem guten Weg die Zielsetzungen für das Gesamtjahr zu erreichen.Die Analysten von Eight Capital loben abgesehen davon die gute finanzielle Ausstattung des Unternehmens.Aufgrund des überdurchschnittlichen starken Produktionsprofils und der sektorweit führenden Cash flow-Rendite hält Analyst Craig Stanley einen Bewertungsaufschlag für die B2Gold-Aktie für angemessen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link