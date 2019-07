Börsenplätze Axonics Modulation Technologies-Aktie:



Kurzprofil Axonics Modulation Technologies Inc.:





Axonics Modulation Technologies Inc. (ISIN: US05465P1012, WKN: A2N7B2, Ticker-Symbol: 0I3, NASDAQ-Symbol: AXNX) ist ein medizintechnisches Unternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung innovativer und minimal-invasiver Lösungen für die Sakralneuromodulation ("SNM") konzentriert. Die SNM-Therapie wird hauptsächlich zur Behandlung von Patienten mit überaktiver Blase ("OAB"), Stuhlinkontinenz ("FI") und Harnverhaltung ("UR") angewendet. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axonics Modulation Technologies von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axonics Modulation Technologies Inc (ISIN: US05465P1012, WKN: A2N7B2, Ticker-Symbol: 0I3, NASDAQ-Symbol: AXNX) unter die Lupe.Jeder dritte Europäer und Amerikaner plage sich mit einer überaktiven Blase. Immer mehr hiervon würden wirkliche Hilfe durch die Technik der sakralen Nervenstimulierung erhalten. Bester (und fast einziger) Anbieter auf dem stark wachsenden Markt: Die erst seit Oktober 2018 an der Börse notierte und kaum bekannte Axonics Modulation Technologies. Der aktuelle TSI USA-Geheimtipp.Bis zu 100 Millionen Menschen allein diesseits und jenseits des großen Teichs hätten Harn- und Stuhlfunktionsstörungen, die die Lebensqualität deutlich einschränken würden. Was werde in solchen Fällen gemacht? Zunächst werde oft zu Ernährungsumstellungen geraten und/oder Medikamente verschrieben. Bei den meisten Patienten hätten die Ernährungsempfehlungen jedoch keinen Effekt, auch die Medikamente würden versagen. Einen noch relativ neuen Ausweg hieraus biete die "sakrale Nervenstimulierung". In Studien und in der Praxis habe sie ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt: ca. zwei Drittel der Patienten würden hierdurch signifikante Verbesserungen ihrer Situation erleben, ein Drittel würden komplett geheilt.Überaktive Blasen würden aus fehlerhaften Meldungen der Beckennerven an das Gehirn resultieren - sie würden viel zu häufig funken, dass eine Leerung erforderlich sei. Bei der Nervenstimulierung würden diesen im Beckenbereich befindlichen Sakralnerven leichte elektrische Impulse gegeben, um ihre Aktivität zu verändern und fehlerhafte Nervenmeldungen zu korrigieren. Dazu werde einmalig eine Elektrode in das Kreuzbein eingeführt (kleiner chirurgischer Eingriff) und an einen Impulsgeber angeschlossen, der im oberen Gesäßbereich unter der Haut sitze. Nun könne die Behandlung beginnen.Rein auf Basis aktueller Zahlen (Umsatz nahezu null, gewaltiger Verlust) sei das Unternehmen natürlich ein absolutes "NoGo". Gehe die Entwicklung jedoch auf und es komme zu keinen bahnbrechenden alternativen Ansätzen für die Volkkrankheit Blasenschwäche, habe man in drei Jahren ein extrem stark und nachhaltig wachsendes Unternehmen zu einem dann vergleichsweisen Spottpreis. In diesem Fall dürfte sich die Aktie nochmals vervielfachen, um den hervorragenden Aussichten Rechnung zu tragen. Der Markt spekuliere zunehmend auf dieses Szenario. Das Trendstärke-System TSI USA habe die Aktie vor Kurzem in sein Musterdepot aufgenommen.Wer nach langfristigen Stories und/oder starken Trends suche, sei hier am richtigen Platz. Der Hauptbörsenplatz der Aktie sei die Nasdaq, handelbar sei das Papier auch in Deutschland. Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,05 Mrd. Euro. (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link