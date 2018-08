ISIN Axel Springer-Aktie:

Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (01.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Analyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Im ersten Halbjahr 2018 habe Axel Springer einen Konzernumsatz von 1,6 Mrd. EUR erzielt (+5,9%; bereinigt +4,3%). Getrieben werde das Wachstum insbesondere durch die digitalen Rubrikenangebote des Segments Classifieds Media. So sei der Segmentumsatz im ersten Halbjahr um 19,2% gestiegen. Mit Akquisitionen wie Logic Immo, Universum und Purplebricks habe der Konzern sein Angebot im Immobilienbereich und bei den Jobportalen sowohl regional als auch inhaltlich im ersten Halbjahr weiter ausbauen können. Organisch habe das Segmentwachstum 11,3% betragen.Angesichts der positiven Entwicklung habe das Unternehmen seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr erhöht und erwarte für das Segment nun eine Umsatzsteigerung (organisch) im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Im Segment News Media berichte Axel Springer von einer dynamischen Entwicklung im internationalen Geschäft (u.a. Business Insider). Insgesamt seien die Erlöse dieses Segmentes, das durch die Printmedien (Bild und Welt) geprägt sei, mittlerweile aber rund 36% der Erlöse durch digitale Aktivitäten generiere, um 0,9% gestiegen. Das Wirtschafts- und Finanznachrichtenportal Business Insider habe früher als gedacht die Gewinnschwelle erreicht. Konzernweit sei das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr um 11,7% auf 355 Mio. EUR gestiegen, die EBITDA-Marge habe sich von 21,5% auf 22,7% erhöht.Im Bereich Classifieds Media habe die Marge aufgrund erhöhter Investitionen sowie der Einbeziehung der akquirierten Unternehmen leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen. Für den Gesamtkonzern sei der Ausblick unverändert geblieben. Da der Investitionsschwerpunkt in diesem Jahr auf den ersten sechs Monaten gelegen habe, dürfte die Ergebnisentwicklung in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen. Mit der erstmaligen Anwendung der neuen Leasingbilanzierung seien die Finanzverbindlichkeiten von 1,2 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR gestiegen. Der Nettoverschuldungsgrad habe sich von 36,4% auf 49,3% erhöht.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axel Springer von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde von 60 EUR auf 72 EUR erhöht. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,50 EUR -0,63% (01.08.2018, 16:49)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,45 EUR -0,63% (01.08.2018, 17:01)