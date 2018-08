ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (06.08.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Hoch erfreut habe die Börse auf die Halbjahreszahlen von Axel Springer reagiert. Dabei sei das Wachstum gar nicht mal so spektakulär ausgefallen wie der Kurssprung suggerieren könnte. Den Umsatz habe der Medienkonzern um 5,9% auf 1,56 Mrd. Euro steigern können und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 11,7% auf 354,5 Mio. Euro. Der Grund für die Begeisterung dürfte vor allem im anhaltend kräftigen Wachstum im Digitalgeschäfts liegen, das organisch um 9,4% habe zulegen können und inzwischen 69% zum Umsatz und 80% zum EBITDA des Konzerns beisteuert. Ein klares Signal, dass die Berliner nach wie vor gut mit dem Strukturwandel vorankämen. Insbesondere die Rubrikenangebote, darunter diverse Job-, Immobilien- und Autoportale, hätten mit fast 20% Umsatzwachstum glänzen können. Aber auch die digitalen Medienangebote wie BILDplus oder das Nachrichtenportal Business Insider, das früher als erwartet die Gewinnschwelle erreicht habe, hätten zu überzeugen gewusst.Prognosen bestätigtMithin habe der Vorstand auch die Gesamtjahresprognose bestätigen können, die ein Umsatzwachstum mit niedriger bis mittlerer einstelliger Rate und einen EBITDA-Anstieg mit niedriger zweistelliger Rate vorsehe. Mit einem KGV um 20 sei die Aktie nicht mehr günstig,angesichts der intakten Perspektiven aber weiter haltenswert, zumal das Digitalportfolio im kommenden Jahr durch weitere Zukäufe ausgebaut werden solle, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 30 vom 04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,40 EUR +0,32% (06.08.2018, 16:48)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:63,15 EUR -0,24% (06.08.2018, 16:51)