ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (14.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Bodenbildung gescheitert - AktienanalyseDas Medienhaus Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) hat ein ordentliches Jahr hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse hätten um rund vier Prozent auf 3,18 Mrd. Euro zugelegt, das EBITDA um 14 Prozent auf 737,9 Mio. Euro. Der um Zu- und Verkäufe bereinigte Gewinn sei um 2,5 Prozent auf 335,7 Mio. Euro gestiegen. Damit habe der Konzern in etwa so abgeschnitten wie von Analysten erwartet. Wachstumstreiber sei einmal mehr die Sparte Classified Media mit ihren Job- und Immobilienportalen gewesen. Hier seien die Einnahmen um 20 Prozent geklettert. Das reine Nachrichtengeschäft sei hingegen leicht rückläufig gewesen. Der Anteil der digitalen Geschäfte am Konzernumsatz habe sich daher auf 70,6 Prozent erhöht. Zudem hätten sie 84,3 Prozent des bereinigten EBITDA erwirtschaftet. Ein Jahr zuvor habe dieser Anteil bei 80 Prozent gelegen. Die Ausrichtung aufs Internet mache sich also weiter bezahlt.Die Axel Springer-Aktie sei dennoch kräftig unter Druck geraten. Die Papiere seien auf Monatssicht um mehr als zwölf Prozent abgesackt, auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Es sei vor allem der Ausblick gewesen, der Anleger enttäuscht habe. Der Konzern rechne für 2019 wegen nachlassender Dynamik in der Sparte Classified Media nur noch mit einem Umsatzplus im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Zudem wolle Springer, um langfristig weiter zu wachsen, im laufenden Jahr einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag investieren. Das bereinigte EBITDA werde daher nur auf dem 2018er Niveau erwartet. Da habe auch nicht geholfen, dass Aktionäre eine um zehn Cent auf 2,10 Euro je Aktie steigende Dividende erhalten sollten.Die Bodenbildung um die 50-Euro-Marke, an der die Axel Springer-Aktie in den vergangenen Wochen arbeitete, ist damit gescheitert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:46,18 EUR -0,47% (14.03.2019, 11:58)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:46,12 EUR -0,82% (14.03.2019, 11:38)