ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Meldungen über den Einstieg des Finanzinvestors KKR hätten dem Papier des Berliner Medienhauses Ende Mai kräftigen Rückenwind geliefert. Seit Mitte Juni sei klar, dass KKR den Axel Springer-Aktionären 63 Euro je Aktie biete und so möglichst viele Anteile des Medienkonzerns einsammeln wolle. Nachdem die BaFin grünes Licht gegeben habe, starte heute die Annahmefrist.Gemäß einer Investorenvereinbarung würden die Großaktionäre Friede Springer und Mathias Döpfner ihre Anteile am Medienkonzern behalten und gemeinsam mit KKR ein Konsortium zur Weiterentwicklung des Unternehmens bilden. Im Falle eines erfolgreichen Vollzugs des Übernahmeangebots wolle KKR den übrigen Mitgliedern des Konsortiums ein Delisting von Axel Springer vorschlagen.Das Übernahmeangebot habe den Abwärtstrend der Axel Springer-Aktie aufgehalten und für kräftige Kursgewinne gesorgt. Nachdem sich der Kurs zügig dem Gebot von 63 Euro angenähert habe, halte er sich in diesem Bereich nun stabil. Nach Einschätzung des "Aktionärs" erscheine die Höhe des Übernahmeangebots fair, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:62,00 EUR +0,16% (05.07.2019, 10:50)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:61,95 EUR 0,00% (05.07.2019, 10:33)