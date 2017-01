ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (12.01.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Medienbranche die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) zu kaufen.Axel Springer habe in Q3/2016 bei einem nahezu unveränderten Umsatzniveau das bereinigte (ber.) EBITDA wieder deutlich steigern können. Wachstumsmotor im Konzern bleibe der Ausbau der digitalen Geschäftsaktivitäten. Im Segmentvergleich steche weiter die dynamische Entwicklung der Rubrikenangebote hervor. Zudem habe der Bereich Bezahlangebote ein stabiles bereinigtes EBITDA aufweisen können.Auf 9-Monatsbasis habe der Umsatz in Höhe von EUR 2.386,8 Mio. (+0,6%; H1: +0,5%) trotz der bekannten Entkonsolidierungseffekte das Vorjahresniveau leicht überschreiten können. Das ber. EBITDA habe sich im Vergleich zum Umsatz weiter leicht überproportional um 5,8% auf EUR 419,0 Mio. erhöht. Auf dieser Basis habe sich die EBITDA-Marge von 16,7% im Vorjahr auf 17,6% verbessert. Der Anteil der digitalen Aktivitäten habe 66,8% am Umsatz (organisches Wachstum: +10,6%) nach 61,5% im Vorjahr sowie 72,4% am ber. EBITDA erreicht (Geschäftsjahr 2015: 69,6%).Nach einer durchwachsenen Kursentwicklung im Jahr 2016 rücke im neuen Börsenjahr 2017 die Medienbranche wieder vermehrt in den Blickpunkt der Investoren. Dabei gehe Fechner auf Grundlage einer fortgesetzt guten Geschäftsentwicklung und eines anhaltend positiven Newsflows von einer erfreulichen Entwicklung des Sektors aus. Lukrative Dividendenausschüttungen, Übernahmefantasie sowie Investitionen in neue Geschäftsfelder würden das Bild positiv abrunden. Zudem stehe die Branche durch den in den letzten Jahren erfolgten Aufstieg von RTL, CTS EVENTIM und Ströer Media in den MDAX sowie ProSiebenSat.1 in den DAX vermehrt im Blickfeld der Anleger. Der Analyst bestätige sein Sektor-Rating mit "positiv".Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:46,195 EUR -0,70% (12.01.2017, 16:03)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:46,198 EUR -0,55% (12.01.2017, 15:54)