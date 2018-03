ISIN Axel Springer-Aktie:

Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (09.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Getragen von der weiterhin starken Wachstumsdynamik der digitalen Aktivitäten hätten die Umsatzerlöse in Q4 mit +11,6% y/y deutlich stärker zulegen können als erwartet. Die Ergebnisentwicklung sei hingegen gemischt ausgefallen. So habe bspw. das bereinigte EBITDA die Erwartungen verfehlt, während das berichtete Nettoergebnis sie deutlich habe übertreffen können. Die Dividende für 2017 solle erwartungsgemäß auf 2,00 (Vj.: 1,90) Euro je Aktie erhöht werden.Der Ausblick für 2018 veranlasse den Analysten dazu, seine Prognosen zu reduzieren (EPS 2018e: 2,18 (alt: 2,54) Euro (berichtet) bzw. 2,73 (alt: 2,91) Euro (bereinigt); EPS 2019e: 2,34 (alt: 2,59) Euro (berichtet) bzw. 2,90 (alt: 2,96) Euro (bereinigt)). Das Wertpapier habe in einem positiven Marktumfeld mit einem Kursrückgang von 6,1% sehr negativ auf die Q4-Zahlen und den Ausblick reagiert. Ursächlich dafür seien hauptsächlich Gewinnmitnahmen bei der zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Aktie gewesen. Als Digitalverlag habe Axel Springer ein langfristig solide wachsendes Geschäftsmodell. Ferner biete die Digitalisierung langfristige Wachstumspotenziale. Einem deutlichen Aufwärtspotenzial stehe aber das Bewertungsniveau entgegen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Axel Springer-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 73,00 Euro. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:69,00 EUR +1,47% (09.03.2018, 10:31)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:69,30 EUR +1,84% (09.03.2018, 10:44)