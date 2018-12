Börse Stuttgart-Aktienkurs Autoneum-Aktie:

146,60 EUR -2,27% (14.12.2018, 09:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Autoneum-Aktie:

151,60 CHF -19,28% (14.12.2018, 09:38)



ISIN Autoneum-Aktie:

CH0127480363



WKN Autoneum-Aktie:

A1H900



Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

AN9



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

AUTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Autoneum-Aktie:

ATNNF



Kurzprofil Autoneum Holding AG:



Autoneum (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF) ist weltweit führend im Akustik- und Wärmemanagement bei Fahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert multifunktionale, leichtgewichtige Komponenten und Systeme für den Innen- und Motorraum sowie den Unterboden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen praktisch alle Fahrzeughersteller in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Autoneum betreibt weltweit 55 Produktionsstätten und beschäftigt in 25 Ländern mehr als 12.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert. (14.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Autoneum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Autoneum-Aktie (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF).Autoneum sei weiterhin in mehreren US-Fabriken mit operativen Herausforderungen konfrontiert. Lohninflation bei den Arbeitern, Produktionsanläufe für neue Modelle von europäischen OEMS, die nicht reibungslos verlaufen seien, und die einmaligen Restrukturierungskosten würden für BG Nordamerika zu Verlusten führen.Wegen der nun verlustschreibenden BG Nordamerika werde ebenfalls die Rentabilität der Gruppe beeinträchtigt. Autoneum erwarte nun, dass das EBIT-Margenziel der Gruppe in GJ 2019 unterhalb der bisherigen Prognose von "rund 6%" ausfallen werde. Dies werde zu einer weiteren Abwärtskorrektur der Schätzung von Autoneum führen. Und dies werde nicht nur Auswirkungen auf die GJ18-Prognose haben, nach der der Analyst momentan von einer EBIT-Marge von 6,2% (Konsens 6,5%) ausgehe, sondern vor allem auf die GJ 2019-Prognose.Leiter von BG Nordamerika trete zurück: Man könne nicht ausschließen, dass die Underperformance der Unternehmensgruppe eine Rolle dabei gespielt habe.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Autoneum-Aktie unverändert mit dem Votum "hold". Das Kursziel von CHF 195 werde überprüft. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Autoneum-Aktie: