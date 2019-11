Solide Zahlen im vierten Quartal und eine deutliche Gewinnsteigerung im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) einen Kurssprung um 9,5% beschert. Der Medizintechnikkonzern wolle auch in den kommenden Jahren seinen Wachstumskurs fortsetzen und mittelfristig das Ergebnis stärker steigern als den Umsatz.



In London seien die Papiere von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) um mehr als 8% nach oben gesprungen. Der Billigflieger habe in dem für Airlines wichtigen Sommerquartal mehr verdient als von Analysten erwartet.



In den USA seien die Aktien von McDonalds (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) um 2,7% auf den niedrigsten Stand seit April gefallen. Der Chef der Fastfood-Kette sei wegen einer Beziehung mit einer ihm dienstlich unterstellten Person entlassen worden. Sein Nachfolger werde der bisher für das US-Geschäft zuständige Chris Kempczinski.



Nach Börsenschluss habe Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei insbesondere mit einem schwachen Nutzerwachstum enttäuscht. Nachbörslich habe die Uber-Aktie 5,5% verloren. (05.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die positiven Signale im Zollstreit zwischen den USA und der EU trieben gestern insbesondere die Aktien der europäischen Autohersteller und deren Zulieferer in die Höhe, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dementsprechend hätten die Anteile von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) mit einem Plus von 3,9% an der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelegen, während BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) jeweils um rund 3% hätten zulegen können.