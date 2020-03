Bonn (www.aktiencheck.de) - Laut dem europäischen Automobilherstellerverband ACEA hat sich die Zahl neu zugelassener Pkw in der EU im Februar um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert, so die Analysten von Postbank Research.



Nach einem ähnlich starken Einbruch im Januar erlebe die europäische Automobilbranche damit den schwächsten Jahresstart seit 2013. Unter den großen Mitgliedstaaten hätten Deutschland (-10,8 Prozent) und Italien (-8,8 Prozent) einen besonders starken Einbruch verzeichnet. In Frankreich (-2,7 Prozent) und Spanien (-6,0 Prozent) hätten sich die Rückgänge dagegen in Grenzen gehalten. Die Zahlen würden eher den allgemein schwachen Zustand der Konjunktur sowie Änderungen in der Pkw-Besteuerung zu Jahresbeginn widerspiegeln. Die Corona-Krise dürfte in vollem Ausmaß erst in den Zulassungszahlen ab März sichtbar sein.



Auch wegen der bereits angekündigten temporären Werksschließungen bei großen europäischen Autoherstellern werde die Produktion massiv zurückgehen. Die Postbank erwarte, dass der Output der deutschen Industrie im ersten Halbjahr 2020 rund 15 Prozent unter dem in der zweiten Jahreshälfte 2019 erreichten Niveau liegen werde. Die Wirtschaftsleistung insgesamt könnte in Deutschland im zweiten Quartal um rund sieben Prozent zum Vorquartal einbrechen, da neben der Industrie auch die Dienstleistungen und der Einzelhandel massiv unter den Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden würden. (19.03.2020/ac/a/m)



