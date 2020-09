Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Pkw-Markt in der EU entwickelte sich in den Sommermonaten uneinheitlich, so die Analysten von Postbank Research.



Während die Neuzulassungen im Juli nur etwa 5,7 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen hätten, hätten im August fast 19 Prozent zum Vorjahr gefehlt. Immerhin sei damit aber eine deutliche Verbesserungstendenz im Vergleich zu den katastrophalen Zahlen zum Höhepunkt der Coronavirus-Krise erkennbar - am Tiefpunkt im April hätten die Neuzulassungen 76 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Für den Zeitraum Januar bis August 2020 resultiere ein Minus von 32 Prozent, was die nach wie vor schwierige Situation der Automobilindustrie in diesem Jahr unterstreiche. Für das Jahr 2020 insgesamt erwarte die Deutsche Bank einen Rückgang der Pkw-Zulassungen um 26 Prozent in Westeuropa (EU + EFTA + UK). Mit Blick auf die vier größten Länder der Eurozone biete sich ein recht heterogenes Bild. In Deutschland hätten sich die Absätze in den ersten acht Monaten mit einem Rückgang von knapp 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr noch am besten entwickelt, gefolgt von Frankreich (minus 32 Prozent), Italien (minus 38,9 Prozent) und Spanien (minus 40,6 Prozent). Die Zulassungszahlen würden damit den Grad der Betroffenheit der einzelnen Staaten durch die Coronavirus-Pandemie sowie die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen widerspiegeln. Der jüngste Wiederanstieg der Neuinfektionen könnte dementsprechend vor allem das weitere Erholungspotenzial des französischen und spanischen Pkw-Marktes beeinträchtigen. (21.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.