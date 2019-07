Was treibe den DAX heute nach oben? Aktien aus der Automobilbranche würden hierbei stark ins Gewicht fallen, auch wenn es keinen Grund für solch einen breiten Anstieg zu geben scheine.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) notiere zum Zeitpunkt des Schreibens fast 4,5% höher, obwohl der Automobilzulieferer aufgrund der rückläufigen Fahrzeugproduktion in seinen Schlüsselmärkten (einschließlich China) seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt habe. Nun strebe Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) für dieses Jahr ein bereinigtes EBIT zwischen 7% und 7,5% an, zuvor seien es noch "mindestens 8%" gewesen. Nach dem heutigen Anstieg sehe es so aus, als wären die Aktionäre auf eine noch tiefere Abwärtskorrektur vorbereitet gewesen.



Die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) verzeichne wiederum ein Plus von mehr als 4%. Dieses Ergebnis sei erzielt worden, nachdem das Unternehmen von Morgan Stanley von "equal-weight" auf "overweight" mit einem Kursziel von 75 EUR angehoben worden sei, was eine Steigerung von 13% gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeute. Die US-Bank habe in ihrer Erklärung geschrieben, dass BMW plane, Komplexität und Durchlaufzeiten sowie Ausgaben um bis zu 12 Mrd. zu reduzieren.



Der mehr als 3%-ige Anstieg von Daimler könnte mit der Stärkung der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinem chinesischen Partner BAIC verbunden sein, der beschlossen habe, 5% der Anteile am Mercedes-Benz-Hersteller im Wert von 2,6 Mrd. EUR zu kaufen. "Dieser Schritt stärkt unsere erfolgreiche Partnerschaft und ist ein Zeichen des Vertrauens in die Strategie und das Zukunftspotenzial unseres Unternehmens", habe Daimler-Chef Ola Källenius gesagt. Durch diesen Schritt sei Daimler fast zu 15% in chinesischen Händen. (23.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag ist die Stimmung unter den Anlegern außerordentlich gut, da die wichtigsten europäischen Indices den Tag mit Kursgewinnen begonnen haben, so die Analysten von XTB.Nach den ersten beiden Handelsstunden steige der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um mehr als 1% und sei damit der leistungsstärkste Aktienmarkt in Europa. Jüngst hätten keine wichtigen Berichte zur Veröffentlichung angestanden, daher könnten die heutigen Gewinne auf die steigenden Markterwartungen an die am Donnerstag angesetzte Sitzung der Europäischen Zentralbank angesehen werden. Auch wenn die EZB mitteilen dürfte, dass sie bei der Sitzung im September einige geldpolitische Schritte unternehmen werde, bestehe beim dieswöchigen Treffen dennoch eine Wahrscheinlichkeit von 40% für eine Zinssenkung. Ein solches Szenario sei von den Märkten noch nicht vollständig eingepreist worden und könnte für eine Überraschung sorgen - der Euro könnte unter Druck geraten, während Anleihen und Aktien steigen sollten.