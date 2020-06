Quelle: https://unsplash.com/photos/aR3u_uvg0BQ

Wie hat sich die Aktie von Pferdewetten.de entwickelt?

Nicht überall auf der Welt hat der Rennsport pausiert

So wurden beispielsweise einige große Rennen, zu denen auch das Kentucky Derby zählt, verschoben. Und insgesamt führten nur wenige Rennbahnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Betrieb tatsächlich fort.



Auch Australien entschied sich für einen anderen Weg, ebenso wie Japan und Hong Kong, denn auch hier fanden sogenannte Geisterrennen statt. Die Art, mit der sogenannte "neuen Normalität" umzugehen, hat sich als äußerst profitabel erwiesen. Durch die nicht mehr vorhandene Konkurrenz erlebten die Veranstalter einen enormen Aufschwung, sie profitierten beispielsweise an den nun abgegebenen Pferdewetten.



Corona Zeiten und der Wettbetrieb

Zwar lag der internationale Sport weitestgehend auf Eis, doch während der Ausgangs- und Kontaktsperren wuchs die Langeweile daheim immer mehr an. Ergo sahen sich die Wettfreudigen nach alternativen Wettereignissen um. Diese zuvor kaum frequentieren oder wahrgenommen Nischensportarten profitieren von dieser neu entstanden Situation in einem sehr hohe Maße.



So kam es zu einem sehr ungewöhnlichen Zulauf bei den Online Wettanbietern in den Bereichen des e-Sports, des Tischtennis oder auch der eher kuriosen Sportart "Marble Racing". Aber auch die schwedischen Trabrennen, die zuvor im Bereich der internationalen Pferdewetten eine eher untergeordnete Rolle spielten, erlebten einen wahrhaften Aufschwung.



Während die ganze Welt auf das sogenannte Aushungern des Coronavirus setzt, wählten die Schweden einen anderen Weg und setzen auf die Herdenimmunität. Diese Vorgehensweise der skandinavischen Nation machte es möglich, dass der Rennbetrieb nie ganz eingestellt wurde.



So soll es in der Welt der Pferdewetten weitergehen

Inzwischen geht die Entwicklung dahin, dass man auch in den Ländern, wo sämtliche Sportevents verboten wurden, langsam wieder das System hochfährt. Der Rennbetrieb in Großbritannien soll im Juni wieder aufgenommen werden, selbstverständlich aber noch unter Ausschluss des Publikums. Die British Horseracing Authority (BHA) hat zudem eine Reihe von Maßnahmen für zukünftige Veranstaltungen vorgesehen.



Auch der Verband Deutscher Galopp hat entsprechende Konzepte erarbeitet um den Rennsport in Kürze wieder stattfinden lassen zu können. Die Konzepte beinhalten entsprechend die neuen Abstands- und Hygieneregeln der Regierung. Letztlich bedeutet das natürlich, dass auch hier die Rennen vorerst ohne Publikum stattfinden werden.



Pferderennsport derzeit auch nur als Geisterrennen

Als erste deutsche Rennbahn hat die Rennbahn in Hannover bereits am 7 Mai den Rennbetrieb nach dem Lockdown erstmalig wieder aufgenommen. In Iffezheim in Baden-Baden wurde dann nur 2 Wochen später das berühmte Frühjahrsmeeting abgehalten. Hier, wie überall anders auch, fand alles im Rahmen der "neuen Normalität" statt.



Zur Anlage hatte weder Zuschauer, noch Besitzer oder Züchter Zutritt. Insgesamt 70 Personen zählten hier zum zugelassenen Personenkreis. Dabei handelte es sich um das Personal und um Personen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, die Tiere zu betreuen und zu trainieren. Von den Maßnahmen waren ebenso die Jockeys betroffen, die während des Rennens einen Mund-Nasenschutz tragen mussten. Auch eine Siegerehrung fand aus Gründen der Sicherheit nicht statt.



Die Veranstalter setzen auf Wetteinnahmen

Auch wenn in allen Bereichen alles langsam wieder vorangeht und sich alle mit der vermeintlich "neuen Normalität" auseinandersetzen müssen, so bleibt dennoch Fakt, dass im Bereich des Pferderennens vorerst nicht mit Eintrittsgeldern gerechnet werden kann. Zudem ist der Rennbetrieb insgesamt sehr eingeschränkt. Aus diesem Grund setzen die Veranstalter auf Wetteinnahmen. Dies können sie auch wohl bedenkenlos tun, schaut man sich den Start ins Geschäftsjahr von Pferdewetten.de näher an.



Da sich Renn- und Pferdezuchtvereine teilweise aus den Einnahmen der Rennbahnen finanzieren, setzt man nun auf die Online Wettanbieter, die das Toto-Angebot der Rennbahnen ins Internet bringen.



Beim Frühjahrsmeeting in Iffezheim wurden zum Beispiel zwei Viererwetten mit einer Auszahlungsgarantie von 10.000 Euro versehen, um sicher zu sein, von hier aus das Wettpublikum, das sich ja nun abseits der Rennbahn befindet, zu erreichen.



Daher setzt der Verband Deutscher Galopp verstärkt auf Live Streams, die kostenfrei zugänglich sind. Gleichzeitig denkt man in vielen Ländern über eine Verlängerung der Rennsaison nach. (02.06.2020/ac/a/nw)









