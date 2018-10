Boston (www.aktiencheck.de) - Der scharfe Ausverkauf, den wir am Aktienmarkt beobachten, veranlasste viele Leute, sich zu fragen, ob dies der Anfang vom Ende ist, so Christopher Smart, Head of Macroeconomic and Geopolitical Research bei Barings.Natürlich wissen wir alle, dass Märkte manchmal emotional reagieren, und es gibt derzeit viele Emotionen, so Christopher Smart. Wenn die politischen Spannungen in Washington bisher nicht so ausgesehen hätten, als könnten sie noch angespannter und spalterischer werden, so hätten sie es vergangene Woche getan. Nach einer sehr resoluten Rede von Vizepräsident Pence scheinen die Spannungen mit China zuzunehmen, bevor sie abflauen werden, so Smart. Und es gebe besorgniserregende Nachrichten über den italienischen Staatshaushalt, die Wahlen in Brasilien und eine bizarre Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien wegen Vorwürfen über die grausame Ermordung eines regimekritischen Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul. Oh, und der Präsident habe gesagt, das Präsidium der FED sei "verrückt". Und unsere Freunde im Hochfrequenzhandel könnten auch eine Rolle gespielt haben, so Smart.Noch einmal, es gebe das Gefühl einer vorübergehenden Korrektur, die überschüssige Luft aus den Tech-Aktien herauslassen werde. Die volatilen Märkte würden jedoch bedeuten, dass Wirtschaftsdaten (wie steigende Produktivität) und Unternehmensgewinne (die derzeit revidiert würden) in den kommenden Wochen noch genauer untersucht würden. (Ausgabe vom 15.10.2018) (17.10.2018/ac/a/m)