Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Jim Kelleher von Argus Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Jim Kelleher, Analyst bei Argus Research, seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Der fundamental nicht gerechtfertigte Ausverkauf bei den Aktien von NVIDIA Corp. nach Bekanntgabe der Quartalszahlen stelle für Investoren eine Gelegenheit dar Positionen in dem Titel aufzubauen, so die Analysten von Argus Research.NVIDIA sei in den Bereichen AI, autonom fahrende Vehikel, maschinelles Lernen und Data Center der nächsten Generation ein führender Player.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten von Argus Research am Votum "buy" fest und veranschlagen ein Kursziel von 175,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:143,01 Euro +0,30% (16.08.2017, 14:03)