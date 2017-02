NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 35,10 -0,11% (09.02.2017, 15:56)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(09.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse des Analysten Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Ryan Brinkman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Die Kursverluste bei den Aktien von General Motors Co. nach Bekanntgabe der Quartalszahlen seien übertrieben ausgefallen, so die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities.Marktteilnehmer würden sich hinsichtlich der Erreichbarkeit der Guidance für 2017 sorgen. Alleine auf Basis von Aktienrückkäufen, ohne Wachstum bei den operativen Gewinnen, dürfte General Motors nach Ansicht von Analyst Ryan Brinkman aber schon die obere Hälfte der EPS-Guidance von 6,00 bis 6,50 USD erreichen.Auf Grund höherer Kosten im Zusammenhang mit Investitionen in die Technik für autonomes Fahren korrigieren die Analysten von J.P. Morgan Securities die EBIT-Prognose für 2017 nach unten. Die EPS-Perspektive wiege diesen Umstand aber wieder auf, auch wenn eine niedrigere Steuerquote dabei hilfreich sei. Investoren sollten Kursrückgänge zum Aufbau von Positionen nutzen.Börsenplätze General Motors-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs General Motors-Aktie:32,84 Euro +0,16% (09.02.2017, 15:44)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:32,87 Euro +0,00% (09.02.2017, 15:36)