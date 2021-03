Linz (www.aktiencheck.de) - Die australische Wirtschaft ist im 4. Quartal 2020 mit einem Plus von 3,1% zum Vorquartal stärker gewachsen als erwartet und hat damit das coronabedingte Minus fast wieder wettgemacht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Australien habe zuletzt laufend starke Wirtschaftsdaten geliefert. Der Australische Dollar reagiere jedoch relativ verhalten darauf. Zum einen dürfte der Markt eine solide Konjunkturentwicklung bereits eingepreist haben, insbesondere nachdem die Notenbank (RBA) erst gestern darauf hingewiesen habe, dass sich die Wirtschaft schneller erhole als erwartet. Zum anderen habe die RBA deutlich darauf hingewiesen, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten, um die Konjunkturerholung weiter am Laufen zu halten. (03.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.