Hannover (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Exporte im Januar enttäuschen mit mageren 1,3% Y/Y, so die Analysten der Nord LB.



Dies sei ein im Vergleich sehr schwacher Wert. Während die Ausfuhren in Richtung Asien sehr gut gelaufen seien, hätten Amerika und Europa anscheinend weniger japanische Güter nachgefragt. Die Einfuhren seien mit 8,5% Y/Y jedoch sehr stark angestiegen und würden damit den Handelsbilanzsaldo reduzieren. Der deutliche Zuwachs mache auch Hoffnung auf eine Belebung der Binnenkonjunktur, die zum Jahresausklang eher geschwächelt habe. Die Analysten würden glauben, dass der Januar bei den Ausfuhren nur ein Ausrutscher gewesen sei und im Februar wieder mehr Schwung in den japanischen Außenhandel komme. Mittelfristig könne der neue amerikanische Präsident jedoch für deutliche Störungen sorgen. (20.02.2017/ac/a/m)







