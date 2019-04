Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Doppelboden an der Unterstützung bei 775 USD zog der Platinpreis ab Mitte Februar über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 831 USD nach Norden und erreichte die Hürde bei 868 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe sich ein Konsolidierungsdreieck ausgebildet, das nach oben durchbrochen worden sei. Seit Ende März laufe eine weitere Kaufwelle, die Platin über 868 USD und an den Widerstand bei 912 USD angetrieben habe.



Das Kaufsignal, das den Ausbruch über 868 USD ausgelöst habe, dürfte nach einer kurzen Korrekturphase nachwirken und schließlich zum Ausbruch über 912 USD führen. Doch bereits bei 929 USD wäre das erste Kursziel der Rally erreicht und dort entsprechend mit einer starken Gegenbewegung zu rechnen. Darüber könnte Platin allerdings weiter bis 967 USD steigen. Falle der Wert dagegen zuvor unter 868 USD zurück, müsste man den Anstieg bereits in Frage stellen und von einer Korrektur bis 845 USD ausgehen. Ein Einbruch unter die Marke würde den Anstieg dagegen neutralisieren und für eine Abwärtswelle bis 806 USD sprechen. (12.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >