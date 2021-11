"Die Maßnahmen Chinas haben die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht und chinesischen Aktien einen Dämpfer verpasst, wenngleich die übergroße Vertretung im MSCI EM Index es schwierig macht, sich komplett aus China zu verabschieden", schreibe Donald. Außerdem habe China viele innovative und weltweit führende Unternehmen, in die sich viele Anleger ein Engagement gewünscht hätten. "Sicherlich werden die meisten Anleger ihre Bestände genauer unter die Lupe nehmen und das Potenzial für negative regulatorische Auswirkungen sorgfältig prüfen, entsprechende Abschläge vornehmen und entscheiden, ob sie sich bei Kursschwächen von bestimmten Beständen trennen oder sie aufstocken. Diese Kalkulation wird für Anleger in Schwellenländern, uns eingeschlossen, auf absehbare Zeit ganz oben auf der Tagesordnung stehen."



Eine sorgfältige Aktienauswahl sei auch im Kontext der Turbulenzen um den angeschlagenen Immobilienfinanzierer Evergrande angeraten. "Wir glauben zwar nicht, dass die Auswirkungen von Evergrande besonders weitreichend sein werden, es gab jedoch unseres Erachtens nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, um zu überlegen, welche chinesischen Unternehmen zu stark von Evergrande abhängig sind", erkläre Donald.



Auch auf der Anleiheseite würden sich die Aussichten verbessern: "Die Sorgen vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus und eine drohende Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed haben in den letzten Monaten die Entwicklung an den Anleihemärken der Emerging Markets dominiert. Doch diese Bedenken werden in den kommenden Monaten kleiner, wodurch sich die Aussichten für sämtliche Anleihesegmente in den Emerging Markets aufhellen", sage Denise Simon, Co-Head im Emerging Market Debt-Team bei Lazard Asset Management.



Beim Blick auf die derzeitige Corona-Lage seien die Bedingungen in den einzelnen Regionen unterschiedlich. "Insgesamt verbessert sich die Gesamtsituation aber stetig, was vor allem auf die steigenden Impfraten in den Schwellenländern zurückzuführen ist. In Südamerika und Asien hat sich der Prozentsatz der Bevölkerung, die mindestens eine Dosis eines Impfstoffs erhalten hat, von etwa 20% Mitte Juni auf etwa 50 bis 60% im September erhöht", sage Denise Simon. Brasilien, das bei der frühen Einführung des Impfstoffs deutlich hinterherhinkte, gehöre nun zu den Ländern mit den meisten Impfungen weltweit. "Aus Anlagesicht haben wir ohnehin nur eine sehr geringe Korrelation zwischen den Impfquoten und der Anlageperformance in den verschiedenen Ländern festgestellt, insbesondere bei Anleihen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir nicht, dass Covid in den kommenden Monaten einen signifikanten Gegenwind für Anlagen in Schwellenländern darstellen wird." Man sei sich jedoch weiterhin der potenziellen Risiken bewusst, wie zum Beispiel durch mögliche neue Varianten oder dem nachlassenden Schutz verschiedener Impfstoffe.



Weniger Sorgen bereite auch die nun begonnene straffere Geldpolitik in den USA. "Sowohl der Zeitpunkt als auch das Tempo der Drosselung der Anleihekäufe scheinen zum jetzigen Zeitpunkt gut vorhersehbar und eingepreist zu sein", schreibe Simon. Insgesamt hätten die besseren Wachstumsaussichten für die Schwellenländer auf eine geringe Volatilität und eine Outperformance von Risikoassets hingedeutet. "Wir glauben, dass sich Anleihen - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen, insbesondere im Hochzinsbereich - gut entwickeln dürften", schreibe Simon. Bei Lokalwährungsanleihen seien die Aussichten für die Währungen zwar weiterhin positiv, aber die Abwärtsrisiken insgesamt größer. (08.11.2021/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwierigen Jahr 2021 sei der Ausblick auf das Jahr 2022 für Aktien aus den Emerging Markets positiv. Dieser Ansicht ist James Donald, Leiter der Emerging Markets-Plattform bei Lazard Asset Management, im aktuellen EM-Outlook."Ein stärkeres globales Wachstum ist auch positiv für die Aktien aus den Schwellenländern, die sich im Allgemeinen besser entwickeln, wenn die Nachfrage nach Rohstoffen und Exportgütern hoch ist", schreibe Donald in der Studie. Steigende Rohstoffpreise würden sich positiv auf Lateinamerika auswirken. Dazu komme ein höhere Impfquote, von der auch die Emerging Markets in Europa profitieren würden. Im nächsten Jahr sei sogar zu erwarten, dass das Wachstum der Emerging Markets das Wachstum der USA übertreffe.Ein besonderes Augenmerk richte Lazard Asset Management in seinem aktuellen Ausblick auf China, wo staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zunehmen würden. In politischer Hinsicht sei Präsident Xi Jinping offensichtlich besorgt darüber, wie die Gewinne des kommunistischen Kapitalismus in der Gesellschaft verteilt würden. Nach Maßnahmen gegen den Internetriesen Alibaba und dessen Gründer Jack Ma, der sich kritisch gegenüber der Regierung geäußert habe, hätten die Machthaber bald Untersuchungen und Geldstrafen für mehrere weitere bekannte Internetplattformen angekündigt, gefolgt von Online-Versicherungen, Bildungseinrichtungen, Videospielunternehmen und Kasinos in Macau. Die Regierung habe auch die Idee ins Spiel gebracht, Joint Ventures mit Tech-Giganten zu gründen, um deren Umgang mit Nutzerdaten zu überwachen. Dies alles sorge für Unsicherheit an den Märkten.