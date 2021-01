- USA: In den USA werde der neu gewählte Präsident vereidigt.



Donnerstag:



- Euroraum: Ratssitzung der EZB. Nach einer nochmaligen Lockerung der Geldpolitik auf der vorangegangenen Sitzung im Dezember dürften die Währungshüter dieses Mal die Füße stillhalten und auch ihre Einschätzungen nicht signifikant verändern.



- USA: Baubeginne und Baugenehmigungen im Dezember. Da sich die Wohnungsbauproduktion schon auf einem relativ hohen Niveau befinde, sei mit leichten Rückschlägen bzw. einer langsameren Gangart zu rechnen.



Freitag:



- Welt: Einkaufsmanagerindices im Januar. Wegen des erneuten Lockdowns dürfte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den meisten Ländern sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor leicht eingetrübt haben. In den USA habe der Einkaufsmanagerindex in beiden Sektoren zuletzt einen relativ hohen Stand erreicht und dürfte auch nach dem erwarteten Rückgang noch auf eine kräftige Expansion hindeuten. Auch in Deutschland sollte der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Januar noch auf einem hohen Niveau liegen, während das Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor weiter in den kontraktiven Bereich abgetaucht sein könnte.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Repsol, Rio Tinto, Bank of America, Goldman Sachs, Haliburton, Netflix, State Street, ASML, Morgan Stanley, United Health Group, IBM, Intel, Logitech. (Ausgabe vom 15.01.2021) (18.01.2021/ac/a/m)





