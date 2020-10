- US-Handelsbilanz im August, entsprechende Daten für Frankreich würden am Mittwoch folgen, für Deutschland am Donnerstag. Als wichtiger Indikator für die globale Konjunkturerholung bleibe der internationale Handel weiterhin im Fokus der Märkte.



Mittwoch:



- Protokoll der letzten FED-Sitzung: Investoren würden vor allem auf mögliche Andeutungen weiterer Lockerungsmaßnahmen für die kommenden Monate achten.



- Debatte zwischen Vizepräsident Mike Pence und Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft Kamala Harris: Veränderungen am Ablauf der Debatte sollten sicherzustellen, dass sich die Diskussion mehr auf Inhalte konzentriere als die erste Begegnung zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden.



Donnerstag:



- Protokoll der letzten EZB-Sitzung: Investoren dürften vor allem daran interessiert sein, wie die EZB die anhaltende Euro-Stärke einschätze.



Freitag:



- Neben dem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Industrieproduktion, werde auch die Handelsbilanz des Vereinigten Königreichs im August veröffentlicht. Die Datenpunkte dürften erneut auf eine sich abschwächende Konjunkturdynamik hinweisen.





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Weltweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor im September sowie des entsprechenden ISM-Einkaufsmanagerindex für die USA, der chinesische Caixin-Index folge am Freitag. Dabei hätten Schnellschätzungen für ausgewählte Länder besonders in Europa die weiterhin schlechte Situation des von der Corona-Krise besonders betroffenen Servicesektors gezeigt, was sich nun erneut bestätigen könnte.- Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone im Oktober sowie EWU-Einzelhandelsumsätze im August: Während sich die Stimmung der Investoren erneut eingetrübt haben könnte, dürften die robusten Einzelhandelsumsätze auf eine weiterhin gute Stimmung der Konsumenten schließen lassen.- Auftragseingänge der deutschen Industrie im August, Daten zur Industrieproduktion würden am Mittwoch veröffentlicht. Die würden nicht nur einen Eindruck über die fortschreitende Erholung der deutschen sowie der europäischen Industrie geben, es werde mit einer weiterhin robusten Entwicklung gerechnet.