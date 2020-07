Mittwoch:



- Der britische Finanzminister Rishi Sunak werde im Unterhaus eine Erklärung abgeben, wie die Regierung versuche, den Aufschwung anzukurbeln und die Wirtschaft zu öffnen.



Donnerstag:



- Chinesische Verbraucher- und Erzeugerpreise Juni. In beiden Fällen dürfte sich der Inflationsdruck relativ unverändert zum Mai präsentieren.



- Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Der Datenpunkt sei bereits in den vergangenen drei aufeinander folgenden Wochen schlechter ausgefallen als erwartet und dürfte weiterhin auf einem doppelt so hohen Niveau wie vor der Corona-Pandemie liegen.



Freitag:



- Nach den deutschen Zahlen zu Wochenbeginn würden die Daten zur französischen und italienischen Industrieproduktion im Mai folgen. Trotz einer starken Erholung im Monatsvergleich werde mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat gerechnet. (Ausgabe vom 03.07.2020) (06.07.2020/ac/a/m)





