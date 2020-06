- In den USA dürfte mit dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe der wichtigste Stimmungsindikator der Industrie im Juni gestiegen sein.



- Die Zahl der Arbeitslosen hierzulande könnte Corona-bedingt im Mai trotz Unterstützungsmaßnahmen wie der Kurzarbeit weiter gestiegen sein.



- Deutschland übernehme den Ratsvorsitz der EU.



Donnerstag:



- Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags erscheine der US-Arbeitsmarktbericht einen Tag früher als üblich. Der Markt rechne mit einem weiteren, kräftigen Stellenaufbau und einem moderaten Rückgang der Arbeitslosenquote.



- Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die vergangene Woche seien bereits ein Vorbote der Arbeitsmarktentwicklung im Juli.



Freitag:



- Die US-Börsen würden wegen des Unabhängigkeitsfeiertags geschlossen bleiben.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Micron Technology, Prosus, EasyJet, FedEx, Steinhoff, Constellation Brands, Sainsbury.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Deutsche Inflationsdaten für Mai, die Daten für die Eurozone würden am Dienstag folgen. Nachfragebedingt werde weiterhin mit einer niedrigen Preisdynamik gerechnet.- Die Vertrauensindikatoren der Eurozone dürften für Juni wie andere Stimmungsindikatoren eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten auf niedrigem Niveau signalisieren.- Deutsch-französische Konsultationen zum EU-Wiederaufbaufonds: Die Chefunterhändler Großbritanniens und der EU würden ihre Handelsgespräche fortsetzen.- Rund um den Globus würden die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes im Juni veröffentlicht, ihre Pendants für den Dienstleistungssektor würden am Freitag folgen. Vorläufige Daten aus einzelnen Ländern würden in beiden Fällen auf kräftige Anstiege hindeuten, wobei die Expansionsschwelle von 50 Punkten nur in einzelnen Fällen überschritten werden dürfte.