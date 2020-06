- Der Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt sei vorerst vorbei. Die Arbeitslosenquote dürfte im Mai weiter gestiegen sein.



Donnerstag:



- Gut möglich, dass die EZB auf ihrer heutigen Ratssitzung eine Aufstockung des "Pandemic Emergency Purchase Programme" (PEPP) beschließe.



- Würden sich die Rückgänge bei Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und registrierten Arbeitslosen in den USA fortsetzen, wäre dies ein Zeichen, dass das Schlimmste am US-Arbeitsmarkt überstanden sei.



Freitag:



- Die Auftragseingänge in der Industrie seien die ersten "harten" Konjunkturdaten für Deutschland im laufenden Quartal. Es werde wie schon im Vormonat mit einem prozentual zweistelligen Einbruch gerechnet.



- US-Arbeitsmarktbericht für Mai: Die Arbeitslosenquote könnte erstmals seit der Großen Depression über die Marke von 20 Prozent gestiegen sein.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von ISRA VISION, Zoom, Campbell Soup, voestalpine, WizzAir, Broadcom, Ciena, Gap, Slack, Tiffany, JC Penney. (Ausgabe vom 29.05.2020) (02.06.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Dienstag:- Die EU und Großbritannien würden ab heute die Gespräche über ihre Beziehungen nach dem Brexit fortsetzen. Es sei die letzte geplante Verhandlungsrunde vor der Bestandsaufnahme in diesem Monat.- Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia, die Notenbanken Kanadas und Polens würden am Mittwoch folgen. Letztere habe mit einer unerwarteten Zinssenkung vergangene Woche vorgelegt. Weitere Überraschungen seien nicht ausgeschlossen.- Nach den weltweiten Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe am Montag würden heute und morgen die Pendants für den Dienstleistungssektor folgen. Trotz deutlicher Erholung zum Vormonat dürften die Indices weiterhin klar unterhalb der Schwelle von 50 Punkten liegen, die eine Verbesserung zum Vormonat bedeute.- Auch der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe der USA dürfte noch keine Expansion anzeigen.