Man erwarte, dass sich die USA in Richtung einer spätzyklischen Phase bewegen würden, da die FED die Leitzinsen weiterhin erhöhe.



Eine geringere Risikobereitschaft der Anleger werde wahrscheinlich die Volatilität bei längerfristigen Anleihen erhöhen und zur Flucht in sichere US-Staatsanleihen führen.



Emerging Markets-Anleihen und Bankkredite dürften sich im Zuge der endenden Leitzinsstraffungen gut entwickeln.



Herausforderung und Chance des säkularen Risikos: David Giroux



Das säkulare Risiko - beziehungsweise die Entstehung neuer Störfaktoren in der Wirtschaft - nehme zu und die Anzahl attraktiver Branchen und Unternehmen nehme ab.



30 Prozent der Unternehmen des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien von säkularen Risiken betroffen, vor zwei Jahren seien es noch 20 Prozent gewesen. In den nächsten drei Jahren könnten weitere 13 Prozent betroffen sein.



Die Steuerung des säkularen Risikos sei entscheidend für den Erfolg von Investitionen und unterstreiche die Bedeutung langfristiger Anlagen.



Unternehmen, die frei von säkularen Risiken seien, würden wahrscheinlich zu höheren Bewertungen gehandelt als in der Vergangenheit.



Das Auftreten von säkularen Risiken werde in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Herausforderung für passive Anlagen sein.



Globale Wirtschaft: Alan Levenson



Das globale Wachstum bleibe bis 2019 moderat. Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften seien insgesamt langsamer, da der Rückenwind nachlasse und Produktionslücken geschlossen würden.



In den Schwellenländern und in den Industrieländern sei das Bild gemischt. In China werde die Abschwächung durch die Beschleunigung an anderer Stelle kompensiert.



Die Inflation sei moderat, aber sie ziehe an - und die Risiken einer Wachstumsschwächung nähmen zu.



John Linehan, Chief Investment Officer, Equity und Portfoliomanager: "Für das kommende Jahr sind wir vorsichtig optimistisch. Die anziehende Konjunktur, das hohe Vertrauen von Konsumenten und Unternehmen, das starke Gewinnwachstum, der Wahlzyklus und die weit ausgedehnte Innovation begünstigen auf kurze Sicht einen Bullenmarkt. Es wird jedoch wahrscheinlich ein Markttauziehen geben, das opportunistische und auf die Aktienauswahl ausgerichtete Anlagestrategien begünstigen sollte."



Justin Thomson, Chief Investment Officer, Equity und Portfoliomanager: "Schwellenländer entwickelten sich im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich und mehrere Themen sprechen für einen Bärenmarkt. Der steigende Dollar und die steigenden Zinssätze sind Gegenwind für die Emerging Markets, und länderspezifische Risiken könnten eine breitere Ansteckung auslösen. Darüber hinaus können Handelsspannungen das chinesische und auch das weltweite Wachstum behindern. Wir sind jedoch auf der Suche nach Faktoren, die im Jahr 2019 für positive Überraschungen sorgen könnten - zum Beispiel Innovationen in China, steigende Profitabilität in Japan und eine mögliche Lösung des Brexit."



Andy McCormick, Leiter für US Taxable Bond und Portfoliomanager: "Die derzeitigen Marktbedingungen zeigen, dass die globale Liquidität nach einer langen Phase der konzertierten leichten Geldpolitik einen Höchststand erreicht hat. Trotz allgemein positiver wirtschaftlicher Bedingungen sind Volatilitätszonen entstanden. Mit Blick auf die Zukunft scheint sich die US-Wirtschaft in einen späten Zyklus zu bewegen, da die kurzfristigen Zinsen weiter steigen und die globale Geldpolitik zunehmend divergiert."



David Giroux, Chief Investment Officer, Equity and Multi-Asset, Leiter Investment Strategy und Portfoliomanager: "Das säkulare Risiko wirkt sich auf rund 30 Prozent des Marktes aus. Dies ist eine Steigerung um zehn Prozent gegenüber noch vor zwei Jahren. Die Folgen des säkularen Risikos für Märkte und Investoren sind erheblich. Traditionelle Mean-Reversion-Effekte (Mittelwert-Rückkehr-Effekte) werden wahrscheinlich weniger erfolgreich sein als in der Vergangenheit. Value-Investoren stehen vor einer schwierigen Herausforderung, da das Universum von vorwiegend konjunktursensitiven Aktien und säkular geprägte Märkten bestimmt wird."



Alan Levenson, US-Chefökonom: "Wir erwarten, dass sich das globale Wachstum im Jahr 2019 etwas verlangsamen wird, jedoch sorgen fiskalische Impulse für Rückenwind. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass es weitere 175 Basispunkte für Zinserhöhungen geben wird. Durch die Straffungszyklen der Fed sollte die reale Fed Rate zumindest auf das potenzielle reale BIP-Wachstum angehoben werden. In Bezug auf das Risiko sehen wir eine Abflachung der Renditekurve, was jedoch nicht bedeutet, dass eine Rezession unmittelbar bevorsteht." (26.11.2018/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Auf der jährlichen Pressekonferenz berichteten mehrere Experten über ihre Erwartungen für 2019 und äußerten sich zu den wichtigsten Markttreibern für 2018, so die Experten von T. Rowe Price.