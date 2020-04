Basierend auf früheren Ergebnissen des Janus Henderson Global Dividend Index, unserer Studie über globale Dividendentrends, sind etwa 60% der weltweit dividendenzahlenden Unternehmen konjunkturabhängig, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die Dividendenzahlungen solcher Unternehmen würden unter Druck geraten. Allerdings dürften rund 40% der Unternehmen weltweit defensiver positioniert sein, so dass ihre Dividenden trotz des herausfordernden Umfelds widerstandsfähiger sein dürften. Dazu würden Sektoren wie Versorgung, Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienste, Technologie und Gesundheitswesen gehören.



Während der globalen Finanzkrise seien die globalen Dividenden von ihrem Höchststand bis zum Tiefpunkt um fast 30% gefallen, wobei die Gewinne um etwa 60% gesunken seien. Dies sei über einen Zeitraum von 15 bis 18 Monaten geschehen, während sich die aktuelle Krise in nur drei Monaten seit Auftreten des ersten Falls in China Ende 2019 entwickelt habe. Die Experten würden glauben, dass die konsentierten Gewinn- und Dividendenerwartungen weltweit weiterhin zu hoch seien und in den kommenden Wochen erheblich nach unten korrigiert würden. Die Dividendenkürzungen oder -aussetzungen würden wahrscheinlich zunehmen, da die Unternehmen versuchen würden, ihre Liquidität zu schonen, um zu überleben. In Europa hätten die Verschiebungen von Hauptversammlungen - neben regulatorischen, politischen und gesellschaftlichen Überlegungen - bereits zu einem beispiellosen Druck auf die Dividendenzahlungen geführt.



In den letzten Tagen habe es eine Reihe von Fällen gegeben, in denen Unternehmen die Dividendenausschüttung ausgesetzt hätten, obwohl sie über starke Bilanzen und ausreichend Liquidität verfügen würden. Dies verdeutliche die sozialen und politischen Erwägungen, denen sich Vorstände und Führungskräfte derzeit gegenübersähen. Für Unternehmen in einigen Teilen der Welt und in einigen Sektoren könnte es schwierig sein, die Zahlung von Dividenden an die Aktionäre zu rechtfertigen, während sie gleichzeitig auf staatlich abgesicherte Kredite oder Unterstützungsleistungen bei der Zahlung von Löhnen und Gehältern zurückgreifen würden. Die Schlüsselfrage werde sein, wie schnell diese Unternehmen nach dem Abklingen der Krise wieder zur Zahlung von Dividenden zurückkehren könnten. Weltweit seien in dieser Krise viel früher als in der Finanzkrise enorme Hilfspakete gewährt worden, und in einigen Fällen hätten die Unternehmen ihre Dividenden aus Vorsicht und politischer Rücksichtnahme statt aus Notwendigkeit gekürzt.



Angesichts der sehr veränderlichen Situation mit täglich neuen Entwicklungen sei es nach wie vor schwierig, das wahrscheinliche Ausmaß der Dividendenkürzungen weltweit im Jahr 2020 genau vorherzusagen. Weiter in die Zukunft blickend, könnten eine Reihe von Sektoren die Dividendenzahlungen im Jahr 2021 wieder aufnehmen (wenn auch von einem niedrigeren Ausgangsniveau aus) - vorausgesetzt, dass der Höhepunkt der Infektionszahlen absehbar werde, die derzeit von der Regierung erzwungenen Sperrmaßnahmen enden würden und die Weltwirtschaft wieder beginne, zu funktionieren und sich zu erholen.



Angesichts des derzeitigen Umfelds sei es wichtiger denn je, dass ertragsorientierte Anleger sowohl geografisch als auch nach Sektoren diversifiziert seien. Das Global Equity Income Team von Janus Henderson konzentriere sich weiterhin auf den Free Cashflow eines Unternehmens als wesentliche Kennzahl wie auch seine Fähigkeit, seine Dividende zu zahlen. Angesichts der jüngsten Kurseinbrüche an den Aktienmärkten würden sich einige Werte mit hohen Dividendenrenditen empfehlen. Nicht in allen Fällen würden diese Renditen aber realistisch erscheinen, da der Markt bereits eine Dividendenkürzung im Aktienkurs eingepreist habe. Für Anleger werde es daher entscheidend sein, diese "value traps" zu vermeiden, und ein aktiver Ansatz bei der Selektion von Aktien werde von entscheidender Bedeutung sein. (08.04.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Bei der COVID-19-Pandemie handelt es sich um eine humanitäre Krise, Regierungen in aller Welt kämpfen darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, so Jane Shoemake, Investment Director im Global Equity Income-Team von Janus Henderson Investors.Sie habe für die Weltwirtschaft sowohl einen Nachfrage- als auch einen Angebotsschock zur Folge, mit dramatischen Auswirkungen auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Unternehmensgewinne und die Dividenden. Die weltweit eingeführten Lockdowns hätten die Sektoren Freizeit, Tourismus, Einzelhandel, Bau und Fluglinien stark beeinträchtigt. Unternehmen aller Größenordnungen hätten sich rasch an das sich schnell verändernde Umfeld und plötzliche Umsatzrückgänge anpassen müssen.Angesichts des Drucks auf die Einnahmen, den Cashflow und die Gewinne hätten einige Unternehmen bereits angekündigt, dass sie die Dividendenzahlungen in diesem Jahr aussetzen würden, und die Experten würden erwarten, dass weitere folgen würden. Sie hätten eine beträchtliche Anzahl von Kürzungen in Großbritannien und Kontinentaleuropa erlebt, zwei der Regionen mit höheren Dividendenrenditen, während Regionen mit niedrigeren Dividendenrenditen wie die USA und Japan neben Asien bisher relativ unberührt geblieben seien. Auf die USA würden etwa 40%1 aller weltweit gezahlten Dividenden entfallen, so dass die bevorstehende US-Berichtssaison ein wichtiger Indikator für die Auswirkungen der Krise auf den vierteljährlichen Zyklus der US-Dividendenzahlungen sein werde.