Angesichts einer unter Umständen W-förmigen Erholung müssten die Demokraten möglicherweise auf die Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar warten, um ein beträchtliches finanzpolitisches Paket durchzubringen - und dies mit Schwierigkeiten, falls die Republikaner die Mehrheit im Senat weiter innehätten. Darüber hinaus - und teilweise zur Finanzierung dieses Pakets - dürften die Steuern für diejenigen, die mindestens 200.000 USD verdienen würden, etwas steigen. Gleichzeitig könnten die Kapitalgewinne etwas höher ausfallen, um ein wenig mehr im Einklang mit Lohn- und Gehaltseinkommen zu sein und nicht die Motivation zum Arbeiten zu dämpfen. Dies sollte dazu beitragen, eine umfassendere Krankenversicherung, Infrastruktur, den Erlass von Studentenkrediten sowie einen 1,7 Billionen USD umfassenden Plan - theoretisch - zu finanzieren, mit dem bis 2050 Null Nettogasemissionen erreicht werden sollten.



Das Wachstum in Europa verlangsame sich durch Lockdowns in mehreren Ländern und dürfte sich ab Januar wieder beleben. Der Konsens gehe davon aus, dass sich die Volkswirtschaften insgesamt erholen würden. Dabei werde es aber wahrscheinlich eine gewisse Streuung geben, wobei der Norden überdurchschnittlich abschneide. Die nordischen Volkswirtschaften dürften zum Beispiel um 3,5% wachsen. Nichtsdestoweniger werde Europa wahrscheinlich in einem ordentlichen Tempo wachsen, da seine Volkswirtschaften derzeit weit unter ihrem Potenzial lägen.



Es gebe eine Reihe von Auswirkungen auf die Auswahl der angemessenen Produkte: 1. Eine Erholung in China könne durch Engagements in den Schwellenländern oder durch bestimmte China-Positionen ausgedrückt werden. 2. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) sei ein langfristiger Trend, der sich schnell ausbreite. 3. Neue Technologien wie Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) oder Ant würden etablierte Unternehmen mächtig durcheinander bringen. 4. Die Infrastruktur dürfte von den Staatsausgaben in Europa und den Vereinigten Staaten profitieren. Hierbei handle es sich um eine defensive Anlageklasse, die mit historischen Abschlägen mit hohem Engagement in langfristige Trends wie alternde Vermögenswerte, Dekarbonisierung und Datenwachstum handle, was das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse weiter vorantreiben werde.



Das Umfeld im kommenden Jahr dürfte Risikofreude weitgehend unterstützen, doch es gebe bereits Anzeichen für eine übermäßig enge Preispolitik bei Investment-Grade-Anleihen. Die Experten von Nordea Asset Management würden davon ausgehen, dass sich daraus phasenweise eine stärkere Volatilität ergebe, ebenso wie Phasen mit niedrigeren Wachstumserwartungen. Daraus resultiere weiterhin die Empfehlung zu flexiblen Lösungen, die sich schnell an neue Umstände anpassen könnten. (25.11.2020/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Im nächsten Jahr dürfte sich die Weltwirtschaft, angeführt von China und mit einer moderaten Erholung in Europa und den Vereinigten Staaten, in einem risikofreudigen Umfeld befinden, wenngleich es bereits einige Bereiche mit sehr enger Kursspanne bei Investment-Grade-Anleihen gibt - dieser Ansicht ist Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management."Wir konzentrieren uns auf 1. eine von China angeführte Erholung, 2. ESG-Lösungen, die von der Politik in Europa und den Vereinigten Staaten unterstützt werden, 3. neue Technologien, 4. Infrastruktur und 5. flexible Lösungen, mit denen die Geometrie eines Portfolios schnell angepasst werden können", erkläre der Experte.