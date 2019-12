Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der DWS: "Die überraschend gute Börsenentwicklung in diesem Jahr schreiben wir in erster Linie der nochmals gelockerten Notenbankpolitik zu. Zyniker konnten sich in ihrer Vermutung bestätigt sehen, dass diese überschuldete Welt schlicht keine höheren Zinsen verträgt und die Zentralbanken allzeit Gewehr bei Fuß stehen, falls Wirtschaft oder Kapitalmärkte aufgrund von Liquiditätsentzug zu zittern beginnen. Noch einmal können die Zentralbanken die Märkte nicht überraschen wie 2019. Zudem sind Aktien zwischenzeitlich teurer geworden"



Jens Wilhelm, Vorstand Portfoliomanagement und Immobilien von Union Investment: "Für das Börsenjahr 2020 sehen wir gute Startbedingungen. Geopolitische Risikofaktoren wie Handelsstreit und Brexit sollten sich beruhigen. Die Geldpolitik bleibt locker, verliert aber an Wirkung. Für die Börsen kommt es 2020 damit stark auf die Konjunktur an. Die Unternehmensgewinne fallen als Anschieber der Aktienmärkte nahezu weg. Aktien sind dennoch attraktiv, weil sie über Dividenden höhere laufende Erträge als andere Assetklassen generieren. Das wird sich im Jahresverlauf kurstreibend auswirken."



Christian Jasperneite, Chefanlagestratege bei M.M.Warburg: "Nach dem fulminanten Kursanstieg in 2019 rechnen wir zu Beginn des neuen Jahres mit einer Verschnaufpause an den Märkten. Das DAX-KGV ist von elf zu Beginn des Jahres auf mittlerweile gut 14 angestiegen. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre, der bei zwölf liegt, sind somit auch deutsche Aktien vergleichsweise hoch bewertet. Rechtfertigen lässt sich die Bewertungsprämie von etwa 20 Prozent nur mit Blick auf die Bewertung von Staats- und Unternehmensanleihen oder von alternativen Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen oder Kunstgegenständen, die sogar noch teurer geworden sind."



"Hieran zeigt sich das Dilemma der Anleger: Die Geldpolitik der Notenbanken hat dazu geführt, dass es mittlerweile keine günstigen Anlagemöglichkeiten mehr gibt. Wer heute investieren will, zahlt dafür einen höheren Preis als in der Vergangenheit. Daran dürfte sich auch sobald nichts ändern. Die hohen Bewertungen und zunächst noch enttäuschende Ergebnisse von den Unternehmen für das vierte Quartal 2019 könnten die derzeit gute Stimmung belasten. Im weiteren Jahresverlauf sollte der Optimismus aber zurückkehren, sodass dann auch wieder mit steigenden Aktienkursen zu rechnen ist. Von daher sollte die Aktienquote zu Beginn des Jahres 2020 nicht komplett ausgeschöpft werden, um Zukäufe auf niedrigerem Niveau zu ermöglichen.."



Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank: "In Europa, wo der Aktienmarkt von zyklischen Werten dominiert wird, steht die Markterholung auf tönernen Füßen. Bevor es hier zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend kommen kann, bedarf es deutlicher Signale, dass sich der Handelsstreit entspannt und ob und wie der Brexit vonstattengeht. Daher ist auch 2020 mit Kursschwankungen zu rechnen. Im besten Fall könnte es eine Aktienmarktrally geben. Gerade die Unternehmen im DAX sind international aufgestellt und weitestgehend unabhängig von der deutschen Konjunktur. Ein dynamisches und sicheres globales Konjunkturumfeld käme ihnen daher sehr zugute."



Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW): "An den Aktienbörsen dürften nach den Kursgewinnen im ablaufenden Jahr weiter die Pluszeichen die Kurszettel dominieren. Grund sind die niedrigen Anleiherenditen, die inzwischen zumeist negatives Terrain erreicht haben. Aktien verfügen im Vergleich zu Bonds insofern über eine so hohe relative Attraktivität wie selten zuvor. Wir erwarten, dass die Anleger temporäre Rückschläge am Aktienmarkt als Kaufgelegenheiten nutzen werden."



Daniel Hartmann, Chefvolkswirt beim Fondsanbieter Bantleon; "Alles in allem ist aus unserer Sicht der Boden bereitet, dass sich 2020 eine breite Risk-on-Stimmung entfaltet. Obwohl die Aktienmärkte bereits 2019 gut gelaufen sind, besteht noch Luft nach oben. Der DAX dürfte die 14.000-Punkte-Marke klar überspringen. Gleichzeitig wird es für Bundesanleihen zunehmend ungemütlich. In einem Umfeld soliden Wirtschaftswachstums sind Negativrenditen immer weniger zu rechtfertigen."



David Wehner, Senior Portfoliomanager bei Do Investment: "Eine Wiederholung der stark positiven Aktienperformance im nächsten Jahr erscheint sehr unwahrscheinlich, ebenso wie ein Börsencrash. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Zentralbanken 2020 nicht lockerlassen werden und die unter dem Trendwachstum liegende Weltwirtschaft mit ihrer extrem expansiven Geldpolitik unterstützen, ohne dabei neue Wachstumsimpulse setzen zu können. Die Finanzmärkte werden ihrer Reaktionsgleichung folgend mit steigenden Kursen reagieren. Ende 2020 halten wir es jedoch für wahrscheinlich, dass die Aktienkurse wieder unter denen des Vorjahresendes liegen werden."



Jeroen Bos, Head of Specialised Equity bei NNIP: "Europäische Aktien erscheinen derzeit aus historischer Sicht attraktiv. Dabei hinken zyklische Aktien inzwischen deutlich hinterher und haben Aufholbedarf, wenn sie gegenüber defensiven Aktien wieder mehr in ihren historischen Bewertungsspannen liegen wollen. Allerdings ist die Bewertung alleine selten ein Katalysator für eine relative Outperformance. Es wird häufig eine weitere Zutat benötigt. Nach unserer Ansicht ist dies nun die Tatsache, dass die Märkte die aktuelle Verlangsamung des Wirtschaftswachstums eingepreist haben und nun den Tiefpunkt sehen."



Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management: "Europa bleibt aus der Mode, bedingt durch die Ungewissheit auf der politischen (Brexit), wirtschaftlichen (Handel, industrielle Abkühlung) und strukturellen Ebene (Demografie, Regulierung). Wir sehen aber auch einige Lichtblicke. Das Netto-Aktienangebot ist inzwischen negativ, da Europas Unternehmen endlich ihre Aktienrückkäufe erhöht haben. Dadurch werden die Aktienkurse gestützt, was am US-Markt in den letzten zehn Jahren so bedeutsam war. Zudem können europäische Firmen noch einige Hebel in Bewegung setzen, um die Erträge zu steigern, während sie in Bereichen wie Corporate Governance und Managementvergütung gegenüber ihren US-Pendants aufholen." (Ausgabe vom 27.12.2019) (30.12.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Themen wie der Brexit oder der von den USA angestachelte Zollkonflikt störten schon Ende 2018 die Zuversicht der Börsianer. Dennoch war das alte Jahr für Europas Aktienanleger kein schlechtes. Wie das neue wird, wollte "FONDS professionell" von namhaften Auguren wissen.Was auch geschehe - und an Ereignissen sei 2019 wirklich nicht arm gewesen -, ein paar Dinge hätten beim Durchschnittsdeutschen Bestand. Zum einen wäre sein Faible für Fest- und Tagesgeldangebote sowie Versicherungen zu nennen: Auch im zehnten Jahr mikroskopischer Zinsen würden beide Geldunterbringungsformen den typischen Vermögensmix privater Haushalte dominieren. Eine andere Liste, die sich seit Jahren nur unwesentlich ändere, betreffe die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Bei den Mädchen würden die Langzeit-Favoriten Emma, Hannah, Mia, Emilia und Sophia heißen.Werdende Eltern mit Affinität zur neuzeitlichen Form der Geldanlage könnten auch über "Tina" nachdenken. Der Name hane im zu Ende gehenden Jahr bei Finanzprofis eine ungeahnte Renaissance erlebt: In gefühlt jedem vierten Marktkommentar, der die "FONDS-professionell"-Redaktion 2019 erreicht habe, habe der Autor oder die Autorin klar gemacht, dass es keine ernstzunehmende Alternative zu Aktien gebe. Und genau für dieses "There is no alternative" stehe das Akronym Tina.Möglich, dass nicht nur manchem professionellen Investor bei Pensionskassen oder anderen Vorsorgewerken dämmere, dass es ein anlagestrategisches "Weiter so" angesichts dauerhaft zinsloser Zeiten nicht geben könne. Auch bei Privatpersonen könnte die Erkenntnis reifen, dass ganz ohne Aktien respektive aktienlastige Fonds in der langen Frist das Vorhaben "Vermögensaufbau" scheitern müsse.Die Gelegenheit, 2020 mit Anteilscheinen aus Europa - sei es als Einmalanlage oder ratierlich in Sparplanform - einen guten Grundstein zu legen, scheine günstig. Zwar breche keiner der von den Experten zu den Performanceperspektiven befragten Auguren in Jubelstürme aus. Doch die Aussicht auf stabile Kurse, gepaart mit nach wie vor üppigen Dividendenausschüttungen, sei nicht die schlechteste.Jens Ehrhardt, Gründer und Vorsitzender des Vorstands von DJE Kapital: "Fiskalpolitisch dürfte es in Europa 2020 zu einer Lockerung kommen, was die Konjunktur positiv beeinflussen sollte. Gäbe es beispielsweise in Deutschland eine ähnlich starke Neuverschuldung wie in den USA, würde die Konjunktur boomen. Eine mögliche linke Regierung in Deutschland könnte eine Neuverschuldung durchsetzen mit entsprechender Signalwirkung für Südeuropa, wo ohnehin, besonders in Frankreich, mit vergrößerten Defiziten stimuliert wird. Eine grün-rot-rote Regierung könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland und Europa aus dieser Sicht positiv beeinflussen.""Allerdings dürften die Unternehmensgewinne durch Umverteilungsmaßnahmen belastet werden. Deutschland könnte 2020 zu jenen Börsen gehören, die am meisten politisch negativ beeinflusst werden. Am Ende spielt aber auch für die deutsche Börse ähnlich wie in den USA der monetäre Faktor die wichtigste Rolle. Nach vorangegangenen Korrekturen könnte der Kurs-DAX (ohne Dividenden gerechnet) aus seiner Seitwärtsbewegung, die bisher keinen Fortschritt seit dem Jahre 2000 gebracht hat, trotz heute wesentlich höherer Gewinne und Dividenden nach oben ausbrechen, was theoretisch ein charttechnisches Kurspotenzial auf rund 16.000 im Performance-DAX eröffnet."Christian Kahler, Chefanlagestratege Aktien der DZ BANK: "Der Aufschwung an den Aktienmärkten wird sich bis ins Jahr 2020 hinein fortsetzen, weil unverändert Anlagenotstand vorherrscht. Anleger sollten jedoch keine Rekordpreise für Aktien zahlen, nur um dabei zu sein. In Deutschland kämpfen viele DAX-Unternehmen mit haus- oder branchenspezifischen Problemen. Diese sowie die politischen Risiken belasten die Gewinne. Der DAX läuft auf Jahressicht seitwärts, das jedoch volatil schwankend. In Europa wachsen die Unternehmensgewinne solider als beim zyklischen DAX und Anlegern winkt eine attraktive Stillhalteprämie in Form von Dividenden. Eine klare Unterscheidung, ob US- oder europäische Aktien 2020 empfehlenswert sind, machen wir nicht. Für uns es wichtiger, auf die Zukunftsaussichten, das Management und die Bewertung der Unternehmen zu schauen, als auf den juristischen Sitz der Gesellschaft."