Wesentlich für die Finanzmärkte sei, dass A) das Gewinnwachstum der Unternehmen ansteige. Das bedeute, der einsetzende Anstieg beim Umsatzwachstum sei kräftiger als die Fortsetzung beim ansteigenden Wachstum der Lohnstückkosten. B) Das beschleunigte Gewinnwachstum wirke stärker als der mit dem Szenario einhergehende Zinsanstieg.



In diesem Szenario würden kreditsichere Staatsanleihen Kursverluste und Aktien Kursanstiege verzeichnen. Die Modellschätzung für US-Staatsanleihen laute minus 2%, jene für globale Aktien auf plus 4%.



Szenario 2: Rezession



Die Industrieproduktion und die Unternehmensinvestitionen würden schrumpfen und die anderen Sektoren, vor allem den Arbeitsmarkt, mit nach unten ziehen. Das ansteigende Wachstum der Lohnstückkosten sorge für schrumpfende Unternehmensgewinne.



Eine Intensivierung im Konflikt zwischen den USA und China würde den Abschwung noch verstärken. Weil die Leitzinsen bereits sehr niedrig seien, könne die Geldpolitik nicht mehr demensprechend entgegensteuern. Die Fiskalpolitiken würden reagieren, wenn überhaupt, zu spät auf den Abschwung mit einer Ausweitung der Budgetdefizite.



Dieses Szenario sei positiv für kreditsichere Staatsanleihen und negativ für risikobehaftete Wertpapierklassen wie etwa Aktien.



Das gelte allerdings nur für Anleihen, deren Rendite noch hoch genug sei, um Renditerückgänge zuzulassen, das heiße, nicht für Staatsanleihen in der Eurozone und in Japan. Die Modellschätzung für US-Staatsanleihen laute plus 7%, jene für globale Aktien minus 12%



Szenario 3: Stagnation



Dieses Szenario sei von einer kuriosen Situation charakterisiert: Das Zinsniveau sei zwar sehr niedrig, aber immer noch zu hoch um die Wirtschaft zu stimulieren. Die Zinsen könnten nicht weiter fallen weil sie an die so genannte effektive Zinsuntergrenze anstoßen. Die Geldpolitik könne keinen relevanten Stimulus mehr erzeugen.



Das Wirtschaftswachstum bleibe unter dem Potenzial und die Arbeitslosenraten würden auf ein erhöhtes Niveau ansteigen. Weil die Volkswirtschaften offen seien, das heiße mit anderen Volkswirtschaften über Handels- und Finanzströme im Austausch stünden, könnten auch andere Länder in diese Situation hineingezogen werden.



Der Wirkungsmechanismus passiere vor allem über Finanzzuflüsse, die eine Festigung der Währung und fallenden Zinsen verursachen würden. Werfe man einen Blick auf Festigung des US-Dollar und die fallenden Renditen von US-amerikanischen Staatsanleihen, komme einem das bekannt vor.



Um aus dieser "Zinsfalle" herauszukommen liege der Druck auf die Fiskalpolitik. Es wäre eine massive Ausweitung der Budgetdefizite für staatlich finanzierte Investitionen nötig. Wen das nicht geschehe, bleibe das Wirtschaftswachstum für eine längere Zeit niedrig.



Man spreche von einer säkularen Stagnation. Auch dieses Szenario sei positiv für Staatsanleihen und negativ für risikobehaftete Wertpapierklassen, allerdings nicht zu ausgeprägt wie im Szenario für eine Rezession.



Natürlich gelte das nur für Anleihen, die eine positive Rendite versprechen würden. Die Modellschätzung für US-Staatsanleihen laute plus 2,5%, jene für globale Aktien minus 4%.



Zusammengefasst ist das fundamentale Umfeld für die Finanzmärkte herausfordernd, so die Experten von Erste Asset Management. Die konjunkturelle Entwicklung könnte mit dem Erholungsszenario noch einmal die Kurve kratzen, aber die Risiken seien nach unten gerichtet.





Aktuelles Umfeld: Wirtschaftswachstum unter dem Potenzial- Auf der negativen Seite sei der konjunkturelle Abschwung gekennzeichnet von einer scharfen Abwärtsbewegung bei den Wachstumsraten für den Fertigungssektor / den Güterexporten und den Unternehmensgewinnen sowie einem Einbruch bei der Unternehmensstimmung.- Begleitet worden sei diese Entwicklung von einer erhöhten geopolitischen Unsicherheit (USA-China Konflikt).- Auf der positiven Seite habe der gut laufende Servicesektor / der private Konsum das Wirtschaftswachstum in vielen Teilen der Welt unterstützt. Es könnten zwar negative Überwälzungseffekte vom schwachen Fertigungssektor auf die anderen Sektoren festgestellt werden, diese seien aber nur moderat. Hier sei vor allem der Arbeitsmarkt hervorzuheben. Das Beschäftigungswachstum sei zwar nicht mehr so hoch wie im vergangenen Jahr, aber immer noch gut genug, um die Arbeitslosenraten auf einem niedrigen Niveau zu halten.- Die Geldpolitiken hätten, geführt von der US-amerikanischen Zentralbank, auf diese Eintrübung der Konjunktur mit Lockerungsschritten geantwortet. Das Besondere an dieser Situation sei, dass das Zinsniveau bereits sehr niedrig sei. Aber auch die Fiskalpolitiken würden bereits mild unterstützend auf das Wirtschaftswachstum wirken.