Sollte es keine Einigung geben, würden die Aktienmärkte mit dem so genannten "Double Whammy" konfrontiert - es würden zwei unangenehme Dinge zur selben Zeit passieren. Auf der einen Seite könnten die Einnahmen beeinträchtigt werden, da sowohl Exporteure als auch Importeure leiden würden, je nachdem, auf welcher Seite der Handelszölle sie sitzen würden. Auf der anderen Seite könnte der Inflationsdruck in den USA zunehmen, was die US-Notenbank FED zu Zinserhöhungen veranlassen würde. Während die Märkte in diesem Szenario in allen Regionen voraussichtlich schwach sein würden, würden sich US-Aktien, wie es oft der Fall sei, relativ besser entwickeln, da die Binnenwirtschaft weniger stark betroffen sein werde als die Schwellenländer, Europa und Japan. Innerhalb der Emerging Markets erwarten wir, dass China betroffen sein werde, gefolgt von exportorientierten Märkten Nordasiens wie Südkorea und Taiwan, so die Experten von ROBECO.



Die Unternehmensgewinne, die ein wichtiger Treiber der Aktienmärkte seien, seien die wahrscheinlichsten Opfer längerer Handelsstreitigkeiten. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) insgesamt dürfte insbesondere auf längere Sicht weniger stark beeinflusst werden, da Handelsströme und Lieferketten auf verschiedene Märkte umgelenkt werden könnten. Aber die Zölle dürften die Unternehmenserträge sowohl für Exporteure als auch für Importeure erheblich beeinträchtigen. Das gelte nicht nur kurzfristig, weil Exporteure Geschäft verlieren würden und sich für Importeure Rohstoffe und Vorprodukte verteuern würden, sondern auch langfristig, da Unternehmen ihre Lieferketten aus China heraus verlagern müssten.



Die Auswirkungen auf die Exporteure würden nicht nur für chinesische Unternehmen gelten, sondern auch für Gesellschaften in Ländern, die die chinesische Lieferkette unterstützen würden, wie Korea, Taiwan, Japan und Deutschland. Gleichzeitig würden die US-Unternehmen, die die betroffenen Produkte importieren würden, mit erhöhten Kosten konfrontiert und die US-Exporteure würden Störungen durch Zölle erleiden, die China wahrscheinlich als Gegenmaßnahme durchsetzen werde.



Die Auswirkungen auf das BIP in China dürften ebenfalls negativ ausfallen, wenngleich auch geringer, da einige Exporte von den USA in andere Länder umgeleitet würden (z.B. seien die chinesischen Exporte in die USA von Januar bis April um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, während die Exporte in die Europäische Union (EU) und den Verband südostasiatischer Staaten (ASEAN) um etwa 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien). Die Experten von ROBECO würden schätzen, dass die gesamten negativen Auswirkungen auf das chinesische BIP durch die laufenden Zölle sowie die angekündigte Erhöhung auf 25 Prozent für Importe im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar zu Einbußen von rund 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung führen könnten. Längerfristig würden die Auswirkungen auf das BIP jedoch abnehmen.



Um die negativen Effekte bei der Auslandsnachfrage auf die Wirtschaft auszugleichen, dürfte China die Konjunkturmaßnahmen verstärken und die inländischen Strukturreformen beschleunigen. Sie würden sich voraussichtlich auf die Ankurbelung des Konsums, die Innovationsförderung, eine erweiterte Marktöffnung und intensivierten Reformen zur Aktivierung der Inlandsnachfrage konzentrieren. Letztendlich würden sich diese positiv auf die chinesische Wirtschaft auswirken und die Beeinträchtigungen der Zölle nicht nur auf die chinesische Wirtschaft, sondern auch auf die internationalen Handelspartner Chinas abschwächen. Darüber hinaus könnten einige Länder von der Verlagerung von Lieferketten weg von China profitieren. In jüngster Zeit haben wir gesehen, dass Hersteller darüber nachdenken, Produktionsstätten in Länder wie Vietnam und Südostasien zu verlegen, so die Experten von ROBECO. Einige US-Unternehmen könnten sich zudem entscheiden, im Inland zu produzieren. (15.05.2019/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - In ihrem aktuellen Kommentar erörtert Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bei ROBECO, mögliche Folgen bei einer ausbleibenden Einigung im Handelsstreit.Unser Grundgedanke bleibt, dass die USA und China ein Handelsabkommen abschließen werden, da beide Länder dies benötigen, so die Experten von ROBECO. Allerdings sei das Restrisiko, dass eine Einigung nicht zustande komme oder sich deutlich verzögere, deutlich gestiegen. Obwohl die Ankündigung von höheren Strafzöllen wahrscheinlich eine Verhandlungstaktik der USA sein werde, sei sie eine risikoreiche Strategie. Denn es bestehe die reale Gefahr, dass die Chinesen den Preis einer Einwilligung - und damit des "Gesichtsverlusts" - zu hoch ansetzen und sich vom Verhandlungstisch zurückziehen würden.Wichtig sei, dass nicht alles verloren sei, zumindest noch nicht: Die Ankündigung vom letzten Donnerstag lasse Raum dafür, dass in der Praxis keine Zölle erhoben würden. Waren, die vor dem 10. Mai exportiert worden seien, würden zu dem bisherigen Satz von 10 Prozent eingeführt. Das bedeute, dass der größte Teil der Sonderzölle in der Praxis erst in zwei oder drei Wochen erhoben werde, da dies ungefähr die Zeit sei, die benötigt werde, bis Sendungen aus China die USA erreichen würden. Dieser Zeitraum könnte China und den USA die Möglichkeit bieten, weiter zu verhandeln und ein Abkommen abzuschließen.