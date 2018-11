ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (28.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Die schlechten Nachrichten von der Hamburger Kupferhütte würden nicht abreißen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nachdem die EU-Kommission im laufenden fusionskontrollrechtlichen Verfahren über den geplanten Verkauf des Segments FRP eine Freigabe bereits fast ausgeschlossen habe, habe Aurubis bereits Anfang November die Verfehlung der Markterwartungen auch im vierten Quartal sowie der eigenen Zielvorgabe bekanntgeben müssen. Nun sei im Gegensatz zu den Markterwartungen beim operativen EBT im gerade angelaufenen GJ 2018/19 sogar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr prognostiziert worden, wobei sich ungeplante Stillstände im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2018/19 belastend auswirken sollten. Zudem würden sich Marktbefürchtungen über niedrigere Schmelz- und Raffinerielöhne sowie Schwefelsäurepreise mehren. Trotz der ungünstigen Nachrichtenlage erschienen die Perspektiven für Aurubis besser als die deutlich negativen Kursreaktionen der letzten Wochen erahnen lassen würden.Unter der Annahme einer Fortsetzung der strategischen Ausrichtung, einer baldigen Lösung bei der FRP-Transaktion, zu der laut Vorstand Alternativen bestünden, sowie der Hebung der geplanten Effizienzpotenziale bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, mit Sicht auf 12 Monate seine Kaufempfehlung für die Aurubis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 53 Euro. (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:43,79 EUR -0,16% (28.11.2018, 12:39)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:43,76 EUR -0,27% (28.11.2018, 12:57)