Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (23.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Die zentrale Ergebnissteuerungskenngröße des Kupferkonzerns - operatives EBT (63 (Vj.: 107) Mio. Euro) - habe in Q2 2018/19 (31.03.) dem Ende April veröffentlichten vorläufigen Wert entsprochen. Die operativen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.03.2019) würden nach wie vor die Zielwerte von Aurubis souverän erfüllen. Die Ende April reduzierten Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr (deutliche Rückgänge bei operativem EBT sowie operativem ROCE) seien im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden.Die (am 22.05.) angekündigte Übernahme der Metallo-Gruppe für 380 Mio. Euro sei nach Meinung des Analysten konform mit der vom Unternehmen verfolgten Multi-Metall-Strategie. In Anbetracht der Bilanz- und Verschuldungskennzahlen stelle nach Ansicht des Analysten die Finanzierung der Transaktion keine Schwierigkeit dar. Unter Berücksichtigung, dass sich die Übernahme ab dem ersten Jahr positiv auf EPS und ROCE auswirken solle, erachte Diermeier den Kaufpreis für vertretbar. Die Ziele der Multi-Metall-Strategie seien erneut bestätigt worden. Jedoch würden diese durch diverse (Markt-)Entwicklungen teilweise konterkariert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Aurubis-Aktie. Das Kursziel werde von 45 Euro auf 44 Euro gesenkt. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link