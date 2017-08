WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (22.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktie beweist außergewöhnliche Stärke! ChartanalyseDie Papiere von Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) präsentieren sich bereits seit Anfang letzten Jahres in einem festen Trendkanal und konnten zu Beginn dieses Monats bis auf ein Verlaufshoch von 77,84 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dort seien die Kursnotierungen in der ersten Augusthälfte zwar wieder zur Unterseite abgeprallt und im weiteren Verlauf auf das Niveau von 68,40 Euro zurückgefallen, jedoch sei die Konsolidierung nur von kurzer Dauer geprägt gewesen. Denn aktuell strebe die Aktie von Aurubis wieder eindeutig zu ihren Jahreshochs aufwärts und könne für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden. Das starke Interesse an den Wertpapieren könne daher wieder mehrtägiges Aufwärtspotenzial entfalten und ein Long-Investment auf aktuellem Kursniveau besonders attraktiv machen.Ausgehend von einem weiteren Kursschub wären in den kommenden Handelstagen weitere Gewinne zunächst an die Zwischenhochs um 75,00 Euro vorstellbar - darüber könne es mit Leichtigkeit sogar noch an die Jahreshochs bei 77,84 Euro weiter rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.08.2017)Börsenplätze Aurubis-Aktie:72,80 EUR +2,42% (22.08.2017, 12:28)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:72,999 EUR +2,65% (22.08.2017, 12:12)ISIN Aurubis-Aktie:DE0006766504