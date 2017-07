Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

71,591 EUR +1,65% (24.07.2017, 11:02)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte. (24.07.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs:Eugene King, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Starke Bilanzen und das Kapitalmanagement dürften branchenweit im Fokus stehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Von Aurubis erwarte King zwar ein solides drittes Geschäftsquartal. Anleger dürften jedoch bei der Hamburger Kupferhütte wohl eher auf die Preisentwicklung, Kostensenkungen und Übernahmepläne achten.Eugene King, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "sell"-Votum für die Aurubis-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.07.2017)XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:71,56 EUR +1,65% (24.07.2017, 11:15)