Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (14.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Die zentrale Ergebnissteuerungskenngröße - operatives EBT (18 (Vj.: 36) Mio. Euro) - habe in Q1 2016/17 weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Ergebnisentwicklung des Auftaktquartals sei signifikant durch Einmaleffekte (Bewertungseffekte: -26 Mio. Euro; planmäßiger Wartungsstillstand in Hamburg: -15 Mio. Euro) belastet gewesen, die keine Überraschung darstellen würden und die sich im Jahresverlauf teilweise neutralisieren dürften. Die operativen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen, die der Analyst unverändert als solide einstufe, würden nach wie vor komfortabel die Zielwerte des Unternehmens erfüllen und Akquisitionen zulassen. Der Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr sei trotz des unterdurchschnittlichen Auftaktquartals bestätigt worden. Der Analyst halte ihn für realistisch und behalte seine Prognosen bei.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Aurubis-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 56,00 auf 57,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 14.02.2017)