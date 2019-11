NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

WKN Aurora Cannabis-Aktie:

Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Afrikanische Länder hätten nach Ansicht von Experten gute Chancen, beim Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke eine führende Rolle auf dem Weltmarkt einzunehmen. Davon würden Teilnehmer der Konferenz "CannaTech" in Kapstadt ausgehen, die vom 24. bis 26. November 2019 stattgefunden habe. Zu dem Treffen seien mehr als 500 Wissenschaftler, Unternehmer und Gründer der Cannabis-Industrie zu Beratungen zusammengekommen."Afrika wird zum Weltzentrum der Cannabinoid-Produktion werden", so Jordan Curl, Anbauspezialist der israelischen Firma ICAN, die zu Cannabis forsche und investiere. Er gehe davon aus, dass die EU einer der größten Absatzmärkte werden werde. "Dort gibt es eine Massennachfrage für CBD, aber es mangelt an Infrastruktur für den Anbau und das Extrahieren." Curl sei nicht der einzige, der sich in Europa einiges erhoffe. Auch viele andere Experten würden für CBD, aber auch langfristig für Cannabis, in Europa extrem hohes Potenzial sehen. Insbesondere auf Deutschland lägen hier große Hoffnungen.Vom europäischen Markt wolle sich auch Aurora Cannabis einen deutlichen Anteil sichern. Dies werde aber kurzfristig die Bilanzen des kanadischen Unternehmens nicht aufmöbeln können. Zuletzt hätten die Quartalsergebnisse von Aurora Cannabis massiv enttäuscht. "Der Aktionär" erwarte langfristig aber ein Comeback des Cannabis-Marktes. Am Donnerstag habe die Aurora Cannabis-Aktie wieder Zugewinne verzeichnen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: