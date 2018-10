TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,86 CAD -287% (10.10.2018, 17:58)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Ab Ende Oktober werde das kanadische Unternehmen auch an der NYSE gelistet. Das dürfte für ein noch größeres Interesse der Anleger an Aurora Cannabis sorgen. Unter anderem die anstehende Cannabis-Legalisierung in Kanada habe die Aktie in den vergangen Wochen nach oben getrieben. Die nächste Hürde auf dem weiteren Weg nach oben wäre nun das Januar-Hoch. Die Aurora Cannabis-Aktie sei aber im Branchenvergleich immer noch günstig bewertet, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,63 EUR -2,92% (10.10.2018, 18:13)