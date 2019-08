Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (06.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Erst Ende vergangener Woche habe der kanadische Marihuana-Produzent Aphria für eine positive Überraschung im jüngsten Quartal gesorgt. Jetzt sorge auch Aurora Cannabis für Aufsehen. Vorläufigen Zahlen zufolge habe sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (per 30. Juni) eine starke Entwicklung gezeigt.Der Umsatz solle den Angaben von Aurora Cannabis zufolge bei 100 bis 107 Mio. CAD liegen. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, als noch Einnahmen von 19,1 Mio. CAD generiert worden seien, entspreche dies mehr als einer Verfünffachung. Im gesamten Geschäftsjahr 2018/19 solle sich der Umsatz im Bereich von 249 bis 256 Mio. CAD belaufen. Zudem habe der Marihuana-Anbieter erklärt, weiteren gute Fortschritte auf dem Weg in Richtung eines positiven bereinigten EBIDTA zu machen. Die endgültigen Ergebnisse würden bis zum 15. September präsentiert.Der Vorstandsvorsitzende von Aurora Cannabis, Terry Booth, zeige sich dementsprechend zufrieden: "Unsere Guidance für das vierte Quartal unterstreicht, dass Aurora weiterhin führend ist. Wir sind ganz vorne, was die Produktionskapazität, die zum Verkauf angebotene Cannabis-Produktion und die Einnahmen für Cannabis in den kanadischen Medizin- und Verbrauchermärkten angeht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Besten zu sein. Und durch sorgfältig ausgewählte Akquisitionen führt dieser Leitsatz nun zu außergewöhnlichen Ergebnissen."Die aktuelle Phase sollten Investoren nutzen, um sich zu positionieren. Noch seien die Papiere allerdings trotz der jüngsten Erholung charttechnisch angeschlagen. Vorsichtige Anleger sollten ein klares positives Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: