Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,435 EUR -4,80% (21.12.2020, 20:19)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,085 USD -5,36% (21.12.2020, 20:11)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,66 CAD -5,20% (21.12.2020, 20:11)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Deutschland Aurora Cannabis-Aktie:

21P1



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol Deutschland: 21P1, NYSE-Ticker-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktien des kanadischen Cannabis-Players Aurora Cannabis stünden derzeit wieder unter Druck. An Montagnachmittag gehe es bei dem Papier auf der Handelsplattform Tradegate mehr als vier Prozent nach unten auf 7,48 Euro. Belastend wirke ein Analysebericht von BMO Capital vom vergangenen Freitag nach. Die Analysten hätten zwar das Kursziel von neun sieben auf neun US-Dollar erhöht, ihre Einschätzung aber von "market-perform" auf "underperform" zurückgeschraubt."Aurora Cannabis zeigte eine Outperformance im Vergleich zur Branche im Anschluss an die US-Wahlen", so Analyst Tamy Chen von BMO Capital. BMO Capital sei der Ansicht, dass sich die Volatilität bei der Aktie, die vor der US-Wahl vorgeherrscht habe, und die bilanzielle Seite zwar beruhigt hätten. Die Fundamentaldaten hätten sich jedoch nicht geändert, weswegen die aktuelle Bewertung der Aktie nicht gerechtfertigt sei. Chen glaube, dass es bis zu drei Jahre dauern könnte, bis Aurora Cannabis eine nachhaltige Rentabilität erzielen könne.Aurora Cannabis hat weiterhin mit massiven Problemen zu kämpfen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". "Der Aktionär" favorisiere deswegen ebenfalls im Sektor klar andere Werte. Canopy Growth bleibe Basisinvestment und auch Village Farma ( ISIN CA92707Y1088 WKN A0YJNB ) präsentiere sich sehr stark. Beide Titel lägen seit den Empfehlungen des "Aktionärs" mittlerweile deutlich in Front. (Analyse vom 21.12.2020)