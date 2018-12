NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (10.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Dem kanadischen Unternehmen sei eine wichtige Kooperation in Mexiko gelungen. Aurora Cannabis habe dort eine exklusive Partnerschaft mit dem Arzneimittelhersteller und -händler Farmacias Magistrales geschlossen und sich damit das Tor zu einem hochinteressanten Markt geöffnet. Farmacias Magistrales verfüge über eine Reichweite von rund 80.000 Geschäften und 500 Apotheken und Krankenhäusern in ganz Mexiko. In dem Land würden aktuell Bestrebungen laufen, Cannabis auch für den Freizeitgebrauch zu legalisieren - ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Drogenkrieg im Land. Aurora Cannabis wäre dann in dem bevölkerungsreichen Land bereits top positioniert."Der Aktionär" rate nach wie vor dazu, sich im Cannabis-Markt langfristig zu positionieren. Aurora Cannabis gehöre hier weiter ganz klar zu den Favoriten, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2018)