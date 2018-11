Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (23.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Unternehmen sei bekannt für seine konsequente Übernahmestrategie. Es habe sich dadurch weltweit eine enorm starke Stellung im Cannabis-Markt erarbeitet. Allein in diesem Jahr habe Aurora bei drei hochinteressanten Unternehmen zugegriffen: CanniMed Therapeutics, Anandia Labs und MedReleaf.Mit ICC Labs habe Aurora Cananbis jetzt soeben die vierte Übernahme in diesem Jahr abgeschlossen. Das Unternehmen habe die entsprechende Genehmigung vom Instituto de Regulacion y Control del Cannabis, der uruguayischen Aufsichtsbehörde, die die Regulierung und Kontrolle von Cannabis in Uruguay überwache, erhalten. Der Kaufpreis betrage 290 Mio. USD. ICC sei jetzt eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Aurora.Mit der Übernahme von ICC werde Aurora zum Branchenführer in Lateinamerika, einer Region mit mehr als 650 Mio. Menschen in Mexiko, der Karibik, Zentralamerika und Südamerika. ICC habe seinen Sitz in Uruguay, dem ersten Land der Welt, das Cannabis für die Verwendung durch Erwachsene legalisiert habe. Das Unternehmen verfüge über sehr hochwertige Produktionsanlagen. Mit der Übernahme habe Aurora nun Zugang zu sehr kostengünstigen Produktionskapazitäten, einem gut diversifizierten Produktportfolio und umfangreichen Vertriebskanälen in ganz Südamerika und darüber hinaus.Das Wertpapier sei im Zuge der allgemeinen Korrektur am Cannabis-Markt und im Zuge von Gewinnmitnahmen nach der Rally bei der Aktie zuvor erheblich unter Druck geraten, arbeite nun aber daran, im Bereich von acht CAD (Kanadischer Dollar) einen Boden auszubilden.